Gorakhpur: मानसिक रूप से बीमार थे या भीड़ ने ली जान? मुश्ताक की मौत बनी रहस्य

Gorakhpur News Today: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में एक शख्स का शव संदिग्ध हालत में मिलने की खबर से हड़कंप मच गया. इसकी सूचना मिलते ही आनन फानन में पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. कुछ लोग शख्स की मौत पिटाई से हुई है.

दरअसल, यह पूरा मामला गोरखपुर के गगहा थाना क्षेत्र के बदगो गांव का है. जहां मुश्ताक अली नाम के शख्स का शव शनिवार सुबह थाना क्षेत्र के ही ठठौली गांव की सड़क किनारे पड़ा मिला था. सुबह टहलने निकले ग्रामीणों की नजर जब शव पर पड़ी तो वह दहशत में आ गए है.

इसकी खबर मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई. ग्रामीणों ने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें मुश्ताक को गांव के कुछ लोग बेरहमी से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि चोरी के शक में लोगों ने उसकी पिटाई की है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है और एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है.

ऑब्जर्वर पोस्ट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना से जुड़ी कुछ ग्रामीणों ने अलग कहानी बताई है.जब्बार अली, ओमप्रकाश और दीपक सिंह का कहना है कि मुश्ताक काफी समय से मानसिक बीमारी से ग्रस्त थे और उनका इलाज चल रहा था. उन्होंने यह भी बताया कि मृतक एक दिन पहले थाने भी गया था.

इस संबंध में थाना प्रभारी सुशील कुमार चौरसिया ने कहा कि मुश्ताक के शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं. मौत का असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी. उन्होंने कहा, "हम हर पहलू से मामले की जांच कर रहे हैं." करीब 45 से 48 साल के मुश्ताक की दो बेटे और बेटी है. यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.

ये भी पढ़ें: मुफ्ती की पिटाई का बदला...मासूम की सांसें छीन लीं; बागपत में बच्ची का खौफनाक कदम