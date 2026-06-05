पुलिस मुठभेड़ के बाद गौ-तस्कर जनार्दन कनौजिया गिरफ्तार, अन्य पांच पर मुकदमा दर्ज

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात करीब दो बजे पुलिस और कथित पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई. गोरखपुर के पिपराइच इलाके में गोवंश से लदी पिकअप को रोकने पहुंची पुलिस टीम पर गौ-तस्करों ने कथित तौर पर फायरिंग और पथराव कर दिया. जवाबी कार्रवाई के दौरान तस्करों की पिकअप पलट गई, जिसमें लदे चार गोवंशों में से एक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया.

पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके कई साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए. सीओ रत्नेश्वर सिंह ने बताया कि इस मामले में जनार्दन कनौजिया को गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं, साहब अंसारी, राजित अंसारी समेत पांच से छह अज्ञात तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि गो-तस्करी में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. मौके से पिकअप, दो मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.

गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र में गुरुवार और शुक्रवार की दरम्यानी रात करीब दो बजे पुलिस को सूचना मिली कि कुछ पशु तस्कर गोवंशों को पिकअप में लादकर जिले से बाहर ले जाने की तैयारी में हैं. सूचना मिलते ही पिपराइच पुलिस, एसओजी और स्वाट टीम ने सर्विलांस की मदद से इलाके में घेराबंदी शुरू कर दी.

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इस्लामपुर गांव के पास संदिग्ध पिकअप को रोकने का प्रयास किया गया तो आरोप है कि तस्करों ने पुलिस टीम पर दो राउंड फायरिंग कर दी और पथराव शुरू कर दिया. इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की. खुद को घिरता देख तस्कर गोवंशों से भरी पिकअप लेकर भागने लगे लेकिन वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया.

पुलिस के मुताबिक पिकअप में चार गोवंश लदे हुए थे. हादसे में एक गोवंश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. दो अन्य गोवंश जीवित अवस्था में बरामद किए गए. वाहन पलटते ही उसमें सवार तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए.

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इलाके में कांबिंग अभियान चलाया, जिसके दौरान जनार्दन कनौजिया नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने उसके कब्जे से और घटनास्थल से एक पिकअप, दो मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन बरामद किया है. गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर फरार तस्करों और पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है.