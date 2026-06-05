Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3238731
Zee SalaamIndian Muslimपुलिस मुठभेड़ के बाद गौ-तस्कर जनार्दन कनौजिया गिरफ्तार, अन्य पांच पर मुकदमा दर्ज

पुलिस मुठभेड़ के बाद गौ-तस्कर जनार्दन कनौजिया गिरफ्तार, अन्य पांच पर मुकदमा दर्ज

Uttar Pradesh News: गोरखपुर के पिपराइच क्षेत्र में पुलिस और कथित पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई. पुलिस के अनुसार, गोवंशों से लदी पिकअप को रोकने पर तस्करों ने फायरिंग और पथराव किया. जवाबी कार्रवाई के दौरान वाहन पलट गया. एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, जबकि अन्य फरार हैं. पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jun 05, 2026, 11:31 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात करीब दो बजे पुलिस और कथित पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई. गोरखपुर के पिपराइच इलाके में गोवंश से लदी पिकअप को रोकने पहुंची पुलिस टीम पर गौ-तस्करों ने कथित तौर पर फायरिंग और पथराव कर दिया. जवाबी कार्रवाई के दौरान तस्करों की पिकअप पलट गई, जिसमें लदे चार गोवंशों में से एक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया.

पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके कई साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए. सीओ रत्नेश्वर सिंह ने बताया कि इस मामले में जनार्दन कनौजिया को गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं, साहब अंसारी, राजित अंसारी समेत पांच से छह अज्ञात तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि गो-तस्करी में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. मौके से पिकअप, दो मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.

गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र में गुरुवार और शुक्रवार की दरम्यानी रात करीब दो बजे पुलिस को सूचना मिली कि कुछ पशु तस्कर गोवंशों को पिकअप में लादकर जिले से बाहर ले जाने की तैयारी में हैं. सूचना मिलते ही पिपराइच पुलिस, एसओजी और स्वाट टीम ने सर्विलांस की मदद से इलाके में घेराबंदी शुरू कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

इस्लामपुर गांव के पास संदिग्ध पिकअप को रोकने का प्रयास किया गया तो आरोप है कि तस्करों ने पुलिस टीम पर दो राउंड फायरिंग कर दी और पथराव शुरू कर दिया. इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की. खुद को घिरता देख तस्कर गोवंशों से भरी पिकअप लेकर भागने लगे लेकिन वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया.

पुलिस के मुताबिक पिकअप में चार गोवंश लदे हुए थे. हादसे में एक गोवंश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. दो अन्य गोवंश जीवित अवस्था में बरामद किए गए. वाहन पलटते ही उसमें सवार तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए.

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इलाके में कांबिंग अभियान चलाया, जिसके दौरान जनार्दन कनौजिया नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने उसके कब्जे से और घटनास्थल से एक पिकअप, दो मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन बरामद किया है. गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर फरार तस्करों और पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsEncounter Between Cow Smugglers and PoliceUttar Pradesh newsminority newsToday News

Trending news

muslim news
पुलिस मुठभेड़ के बाद गौ-तस्कर जनार्दन कनौजिया गिरफ्तार, अन्य पांच पर मुकदमा दर्ज
muslim news
2047 तक खिलाफत की साजिश? NIA कोर्ट में PFI पर गंभीर आरोप तय
muslim news
वक्फ संपत्तियों की रजिस्ट्रेशन डेडलाइन पूरी; उम्मीद पोर्टल पर दर्ज हुईं संपत्तियां
muslim news
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से दूर रहें मुस्लिम युवा; मौलाना रिजवी की अपील
muslim news
मुस्लिम नेताओं की अनदेखी पर भड़के अजमेर दरगाह के गद्दीनशी, कांग्रेस पर बोला हमला
muslim news
54वें जन्मदिन पर योगी को मिला मुस्लिम समुदाय की दुआ;आगरा से अमरोहा तक हुआ सेलिब्रेशन
Sambhal news
संभल में मजार पर चला बुलडोजर, कोर्ट से राहत नहीं मिली तो प्रशासन ने लिया बड़ा एक्शन
khan sir news
Khan Sir पर पुलिस का बड़ा एक्शन, हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट में FIR दर्ज
balrampur news
धर्मराज मौर्य हत्याकांड के बाद बड़ा एक्शन, सरकारी जमीन पर बनी मजार पर चला बुलडोजर
UP News
UP News: शिवलिंग पर पैर रखकर फोटो पोस्ट करना टीचर को पड़ा भारी, BSA ने किया सस्पेंड