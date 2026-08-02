/पुलिस के इल्जाम भारी पड़े, लेकिन सच नहीं दबा; 33 साल बाद मोहम्मद नईम बरी

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Uttar Pradesh News: करीब तैंतीस साल तक एक बुजुर्ग शख्स अपने ऊपर लगे देशद्रोह और सांप्रदायिक नफरत फैलाने जैसे संगीन इल्जामों का बोझ उठाता रहा. अदालत में बरसों तक मुकदमा चलता रहा, लेकिन आखिरकार इंसाफ के तराजू ने यह साफ कर दिया कि महज इल्जाम किसी को मुजरिम नहीं बना देते. अदालत ने कहा कि पुलिस और तहकीकात करने वाली एजेंसियां अपने दावों को ठोस सबूतों से साबित नहीं कर सकीं. यही वजह रही कि 78 साल के मोहम्मद नईम को सभी इल्जामों से बरी कर दिया गया.
इस फैसले ने न सिर्फ पुलिस की पूरी कार्रवाई पर सवाल खड़े किए, बल्कि सालों से जेलों में बंद उन मुसलमानों के मामले भी सवालों के घेरे में हैं, जिनमें अभी तक ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ. दरअसल, सान 1993 में गोरखपुर कोतवाली थाने में मोहम्मद नईम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. हालांकि, लंबी सुनवाई के बाद लखनऊ की स्पेशल एनआईए कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने 31 जुलाई 2026 को एक अहम फैसला सुनाया है, जिसे सुनकर मोहम्मद नईम की आंखे भर आईं.
नईम को कोर्ट ने इन सभी संगीन मामलों में किया बरी
स्पेशल एनआईए कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उमाकांत जिंदल ने गोरखपुर जिले के इस्माइलपुर के रहने वाले 78 साल के मोहम्मद नईम को भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए (देशद्रोह), 295ए (धार्मिक भावनाएं भड़काने) और 153 बी (कौमी एकता के खिलाफ बयान) के मामले में बरी कर दिया. मोहम्मद नईम को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 33 साल तक इंतजार करना पड़ा, और अब जब अदालत ने उन्हें बरी कर दिया तो अब तक उनकी जिंदगी बेशकीमती 33 साल बीत चुके हैं.
अभियोजन के मुताबिक, 26 जनवरी 1993 को तत्कालीन कोतवाली प्रभारी पवन कुमार सिंह, पुलिस फोर्स के साथ गश्त पर थे. इसी दौरान उन्होंने दावा किया कि इस्माइलपुर इलाके में कुछ लोग अपने घरों पर काले झंडे लगा रहे थे और "पाकिस्तान ज़िंदाबाद", "गणतंत्र दिवस मुर्दाबाद" जैसे नारे लगा रहे थे. एफआईआर में यह भी कहा गया कि मुल्जिमों ने भारत में एक और पाकिस्तान बनाने की बात कही, बाबरी मस्जिद गिराए जाने का जिक्र किया और ऐसे बयान दिए जिनसे नफरत फैल सकती थी, और दावा किया कि इससे सांप्रदायिक माहौल भी बिगड़ सकता था.
पुलिस का कहना था कि जब उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई तो सभी लोग वहां से फरार हो गए. मौके से चार काले झंडे बरामद करने का दावा भी किया गया. बाद में पुलिस ने मोहम्मद नईम, मोहम्मद यूसुफ, अताउल्लाह और कुछ दीगर लोगों को इस मामले में मुल्जिम बनाया.
मोहम्मद नईम के वकील राहुल सोनकर ने बताया कि यह मुकदमा गैरमामूली तौर पर लंबा चला. उनके मुताबिक, घटना 1993 की थी, लेकिन जांच अधिकारी ने 2003 में अंतिम रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा था कि मुल्जिमों के खिलाफ मुकदमा चलाने लायक पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं हैं. उसी रिपोर्ट में यह भी दर्ज था कि एक मुल्जिम मोहम्मद यूसुफ की मौत हो चुकी है.
पुलिस की थ्योरी में दिखी कई खामियां
वकील ने बताया कि जब अदालत ने उस फाइनल रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया तो दूसरे जांच अधिकारी ने 2005 में बिना कोई नया सबूत जुटाए मोहम्मद नईम और अताउल्लाह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी. मुकदमे के दौरान अताउल्लाह का भी इंतेकाल हो गया, जिसके बाद सुनवाई सिर्फ मोहम्मद नईम के खिलाफ जारी रही. बाद में NIA कानून के तहत अधिकार क्षेत्र में बदलाव होने पर यह मामला गोरखपुर से लखनऊ की स्पेशल कोर्ट में भेज दिया गया.
सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन के पूरे मामले में कई संगीन खामियां पाईं. अदालत ने कहा कि जिन काले झंडों को बरामद करने का दावा किया गया था, उन्हें मुकदमे के दौरान कभी अदालत के सामने पेश ही नहीं किया गया. इतना ही नहीं, उनकी बरामदगी साबित करने वाला सही जब्ती पंचनामा भी पेश नहीं किया गया. अदालत ने माना कि इससे अभियोजन की पूरी कहानी पर संदेह पैदा होता है.
अदालत ने यह भी नोट किया कि अभियोजन के अहम गवाह सिपाही दुर्विजय सिंह ने जिरह के दौरान खुद कबूल किया कि जब पुलिस मौके पर पहुंची थी तब तक नारे लगाने वाले लोग वहां से जा चुके थे. फैसले में यह भी कहा गया कि शिकायतकर्ता और उस समय के थाना प्रभारी पवन कुमार सिंह ने सिर्फ अपना शुरुआती बयान दर्ज कराया, लेकिन बार-बार मौका दिए जाने के बावजूद उन्हें जिरह के लिए अदालत में पेश नहीं किया गया. ऐसे में उनके बयान की पूरी तरह जांच नहीं हो सकी.
"जांच अधिकारी ने कभी घटनास्थल का दौरा ही नहीं किया"
NIA की स्पेशल कोर्ट ने यह भी पाया कि दूसरे जांच अधिकारी ने जिरह के दौरान कबूल किया कि उन्होंने कभी घटनास्थल का दौरा नहीं किया, किसी नए गवाह का बयान दर्ज नहीं किया और पहले जांच अधिकारी की जुटाई गई सबूतों के बुनियाद पर ही चार्जशीट दाखिल कर दिया.
अदालत ने यह सवाल भी उठाया कि जब अभियोजन के गवाहों के मुताबिक, पुलिस के पहुंचने से पहले ही सभी लोग वहां से जा चुके थे, तो फिर पुलिस ने मोहम्मद नईम और दूसरे मुल्जिमों की पहचान किस बुनियाद पर की. अदालत ने कहा कि अभियोजन यह साबित ही नहीं कर सका कि पुलिस को मुल्जिमों की पहचान किसने बताई. इस मामले में कोई आजाद गवाह भी पेश नहीं किया गया जो मोहम्मद नईम को घटना से जोड़ सके.
टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, इन तमाम कमियों और सबूतों के अभाव को देखते हुए अदालत ने मोहम्मद नईम को सभी इल्जामों से बरी कर दिया. साथ ही उनकी जमानत खत्म कर दी गई, हालांकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437ए के तहत लीगल बॉन्ड छह महीने तक प्रभावी रखने का हुक्म दिया गया है.
"अब मुझे लोग मुल्क का दुश्मन कहना बंद करेंगे"
फैसला सुनते ही मोहम्मद नईम अदालत में जज्बाती हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े. उन्होंने कहा, "अब मुझे उम्मीद है कि लोग मुझे मुल्क का दुश्मन कहना बंद कर देंगे. 33 साल तक मैं यही कहता रहा कि मैं बेगुनाह हूं और मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया गया है. आज मुझे महसूस हो रहा है कि आखिरकार इंसाफ मिल गया."