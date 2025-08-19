Gorakhpur के मुश्ताक की पीट-पीटकर हत्या; दो नाबालिगों समेत 5 गिरफ्तार

Gorakhpur News: गोरखपुर में मुश्ताक अहमद की हत्या के मामले में पुलिस ने नाबालिग समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. ये एक्शन वीडियो वायरल होने के बाद सोमवार को हुआ है. पूरी खबर पढ़ें
Gorakhpur News: गोरखपुर के निवासी मुश्ताक अहमद की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. अब सोमवार को पुलिस ने इस मामले में दो नाबालिगों समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. तीन दिन पहले ही लगहन के ठठौली में मुश्ताक की लाश मिली थी, जिसकी पहचान उनकी बेटी ने की थी और पुलिस में तहरीर दी थी और कहा था कि उनके पिता का मर्डर हुआ है.
इसके बाद मुश्ताक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें कुछ लोग उन्हें पीटते हुए दिख रहे थे. इसके बाद बड़की पार के दर्जनों निवासी सोमवार को हत्या में शामिल दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की तो पुलिस ने अब एक्शन लिया है. गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करते हुए प्रशासन ने ठठौली गांव के शिव चंद, आशुतोष और रोहित समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.
बड़की पार निवासी 48 साल के मुश्ताक अहमद की लाश शुक्रवार को ठठोली गांव के पास सड़क किनारे मिली, जबकि उनकी मोटरसाइकिल देवकट्टी के पास लावारिस हालत में पड़ी थी. बताया जा रहा है कि गांव के कुछ गुर्गों ने उन्हें चोर समझकर रात में पीटा, जिससे उनकी मौत हो गई.
पुलिस इसे पूरी तरह से सामान्य मामला मान रही थी, जब तक मुश्ताक को पीटते हुए वीडियो वायरल नहीं हुआ. इसके बाद पुलिस हरकत में आई और मामले की नए सिरे से जांच शुरू कर दी. लाघान थाना प्रभारी सुशील कुमार के अनुसार, वीडियो का संज्ञान लेते हुए दो नाबालिगों समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. उनसे पूछताछ में दो और नाम सामने आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम सक्रियता से काम कर रही है.