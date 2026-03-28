संभल में बुलडोजर एक्शन की तैयारी; इन मस्जिद, मदरसा और 8 दुकानों पर मंडरा रहा खतरा

Sambhal News: संभल के गौसुल मस्जिद, मदरसा समेत 8 दुकानों पर बुल्डोजर एक्शन हो सकता है. प्रशासन ने संबंधित निर्माणों की पैमाईश की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Sambhal News: संभल में असमोली थाना इलाके के मुबारकबंद गांव में साढ़े तीन बीघा सरकारी जमीन पर कथित तौर पर कब्जा कर गौसुल मस्जिद, मदरसा और दुकानों के अवैध निर्माण का बड़ा मामला सामने आया है. तहसील प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर कथित तौर पर कब्जाई गई सरकारी जमीन की पैमाईश की और संबंधित निर्माण की वीडियोग्राफी कराई. इन निर्माणों पर जल्द ही बुलडोजर एक्शन होने की आशंका है.
गौसुल मस्जिद, मदरसा और दुकानों के खिलाफ की प्रशासन की इस कार्रवाई से संबंधित मस्जिद और मदरसे की इंतजामिया कमेटी की परेशानी बढ़ गई है. खबर के मुताबिक गौसुल मस्जिद, मस्जिद और मदरसा समेत 8 दुकानें बुलडोजर एक्शन की जद में आ सकती है. उत्तर प्रदेश के संभल में इससे पहले भी मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थलों पर बुल्डोजर एक्शन हो चुका है. संभल के नरौली में बीते गुरुवार (11 फरवरी) को 285 वर्ग मीटर जमीन पर बने दारुल उलूम मदरसे को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया. नरौली पंचायत के चेयरमैन बिट्टन मलिक ने इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के संबंध में प्रशासन की ओर से कोई सूचना नहीं दी गई थी.