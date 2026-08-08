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बिहार में उर्दू शिक्षकों को सरकार जबरन कर रही ट्रांसफर; AIMIM ने किया विरोध

एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा है कि बिहार सरकार प्रदेश में उर्दू पढने वाले स्टूडेंट्स और शिक्षकों के साथ भेदभाव कर रही है. उनका या तो पद ख़त्म किया जा रहा है या उनका जबरन ट्रांसफर किया जा रहा है. उन्होंने सरकार के पास इससे जुड़ी तीन मांगे रखी है.

Edited ByHussain Tabish
Published: Aug 08, 2026, 08:08 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 08:11 PM IST
बिहार में उर्दू शिक्षकों को सरकार जबरन कर रही ट्रांसफर; AIMIM ने किया विरोध

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Hussain Tabish

Hussain Tabish

हुसैन ताबिश Zee News  में एसोसिएट न्यूज़ एडिटर हैं.वो Salaam TV और JK & Ladakh TV के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की टीम को लीड करते हैं. उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क पर ख़बरों से खेलने का लगभग 18 सालों का अनुभव है. Zee से पहले वो HT Media, Amar Ujala, Prasar Bharti, Raj Express, Forward Press, Mahanagar Media Network Ltd, BIG Pvt. Ltd. और 'देशबंधु' अखबार जैसे संस्थानों में फील्ड रिपोर्टिंग और डेस्क पर संपादन की भूमिका निभा चुके हैं. वह भारत सरकार के ICSSR-फंडेड मीडिया रिसर्च प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट रह चुके हैं. उन्हें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली विधान सभा चुनावों के पहले ओपिनियन पोल सर्वे का अनुभव है. बिहार में मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का निम्न स्तर, अकुशल मजदूरों के पलायन और इंसेफेलाइटिस पर रिपोर्टिंग के लिए उन्हें फेलोशिप मिल चुका है. जर्नलिज्म में एम.फिल और पी.एचडी की शिक्षा प्राप्त हुसैन ताबिश एक पत्रकार के अलावा मीडिया शोधार्थी, शिक्षक और प्रशिक्षक भी हैं, फिर भी वो खुद को हमेशा जर्नलिज्म का इंटर्न मानते हैं. राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार, जेंडर सेंसिटिविटी, सोशल जस्टिस और माइनॉरिटी इश्यूज उनके प्रिय विषय हैं.(उनतक पहुँचने का पता mohammad.tabish@India.com

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