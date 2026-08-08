/बिहार में उर्दू शिक्षकों को सरकार जबरन कर रही ट्रांसफर; AIMIM ने किया विरोध

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नई दिल्ली: एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और AIMIM के कोचाधामन विधायक सरवर आलम ने बिहार के शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर तीन अहम मांगें रखी हैं, जिसमें उन्होंने पहली मांग रखी है कि टीआरई-4 शिक्षक भर्ती में अरबी, फारसी और मैथिलि विषय के शिक्षकों के पद शामिल किए जाएं. दूसरी, मांगों में उन्होंने लिखा है कि उर्दू शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश पर दुबारा विचार करने की जरूरत है. अख्तरुल ईमान ने कहा कि पारंपरिक भाषाएँ हमारी संस्कृति का हिस्सा है. उसे बचाए रखने के लिए सरकार को उसकी पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था करनी चाहिए.
अख्तरुल ईमान ने आगे कहा कि सरकार की नीति के मुताबिक, जिस स्कूल में 10 उर्दू भाषी विद्यार्थी हों, वहां उर्दू शिक्षक की व्यवस्था अनिवार्य की जाए, लेकिन जिस विद्यालय में 200 से 250 उर्दू भाषी छात्र पढ़ रहे है,वहां की विद्यालयों से भी उर्दू शिक्षकों को अतिरिक्त मानकर स्थानांतरण का आदेश जारी किया जा रहा है. उन्होंने इसे नीति के विरुद्ध बताते हुए आदेश की तत्काल समीक्षा करने की मांग की है.
तीसरी मांग में उन्होंने दिव्यांग शिक्षकों को उनके गृह प्रखंड या निकटतम पंचायत के विद्यालयों में पदस्थापित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की गई है, ताकि उन्हें सेवा में अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े. उन्होंने कहा कि महिला शिक्षकों और विकलांग शिक्षिकाओं को अपनी पंचायत में ही पदस्थापित किया जाए. सहरसा की महिला शिक्षक मोतिहारी और गया में काम कर रही हैं. ऐसा क्यों हो रहा है? उन्हें नजदीकी पोस्टिंग मिलनी चाहिए.
गौरतलब है कि बिहार में उर्दू को दूसरी राज्य भाषा का दर्ज़ा हासिल है, लेकिन उर्दू प्रेमियों का इलज़ाम हो कि इसके बावजूद राज्य में उर्दू भाषा को लेकर सरकार का रवैया सही नहीं रहता है. सरकार उर्दू को फरोग देने के बजाय उसे नज़रअंदाज़ करती रही है. इससे पहले सरकार बिहार के हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोलने का प्रस्ताव रखा था. इसमें कई तरह के पारंपरिक और मॉडर्न विषय पढ़ाने की बात कही गई गई थी, लेकिन इस प्रस्ताव से उर्दू विषय को सिरे से गायब कर दिया गया था.
बाद में विपक्ष और उर्दू भाषा और साहित्य से जुड़े लोगों ने सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध किया था. अब सरकार पर इलज़ाम है कि मुस्लिम बहुल इलाकों के स्कूलों से भी उर्दू शिक्षकों को निकालकर दूसरे स्कूलों में भेजा जा रहा है, जबकि उन स्कूलों में अच्छी- खासी तादाद में उर्दू पढने वाले बच्चे मौजूद हैं.