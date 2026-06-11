कॉलेज को जागरूकता अभियान चलाने तथा नियमों अधिकारों और जिम्मेदारियों की जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए हैं. राज्यपाल के निर्देश के बाद प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में निगरानी बढ़ाने की कवायद की जा रही है. केजीएमयू के प्रवक्ता डॉक्टर केके सिंह ने बताया कि 10 से 15 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम बनेगी जो कि हर 3 महीने में राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपेगी आमतौर पर कम उम्र की लड़कियां इसकी शिकार होती हैं, ऐसे में उनके लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे. राज्यपाल के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में स्ट्रक्चर्ड तरीके से यह पूरा अभियान चलेगा जिससे ऐसी गंभीर घटनाओं की रोकथाम में मदद मिलेगी.