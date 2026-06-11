राज्य चुनें
Conversion Prevention Cell In UP Medical Colleges: उत्तर प्रदेश के मेडिकल और डेंटल कॉलेज में अब धर्मांतरण से जुड़े मामलों की रोकथाम के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था बनाई जाएगी किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय और पीजीआई से जुड़े कथित धर्मांतरण को गंभीरता से लेते हुए राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदी बेन पटेल ने सभी संस्थानों में धर्मांतरण रोकथाम सेल गठित करने के निर्देश दिए हैं इसके बाद अटल बिहारी वाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय ने अपने सभी संबद्ध कॉलेज को भी इसके आदेश जारी कर दिए हैं.
विश्वविद्यालय प्रशासन ने मेडिकल और डेंटल कॉलेज से जल्द विशेष सेल गठित कर उसकी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है. यह सेल छात्रों रेजिडेंट डॉक्टरों और कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के साथ किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखेगा अधिकारियों का कहना है कि इस कवायद का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बनाए रखना है साथ ही किसी भी शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
कॉलेज को जागरूकता अभियान चलाने तथा नियमों अधिकारों और जिम्मेदारियों की जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए हैं. राज्यपाल के निर्देश के बाद प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में निगरानी बढ़ाने की कवायद की जा रही है. केजीएमयू के प्रवक्ता डॉक्टर केके सिंह ने बताया कि 10 से 15 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम बनेगी जो कि हर 3 महीने में राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपेगी आमतौर पर कम उम्र की लड़कियां इसकी शिकार होती हैं, ऐसे में उनके लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे. राज्यपाल के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में स्ट्रक्चर्ड तरीके से यह पूरा अभियान चलेगा जिससे ऐसी गंभीर घटनाओं की रोकथाम में मदद मिलेगी.