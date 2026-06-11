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मेडिकल कॉलेजों में बनेगा धर्मांतरण रोकथाम सेल, राज्यपाल के निर्देश पर नई व्यवस्था लागू

Conversion Prevention Cell In UP Medical Colleges: उत्तर प्रदेश के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में धर्मांतरण से जुड़े मामलों की रोकथाम के लिए विशेष निगरानी सेल बनाए जाएंगे। ये सेल छात्रों, रेजिडेंट डॉक्टरों और कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के साथ संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे। राज्यपाल के निर्देश पर पूरे प्रदेश में यह अभियान संगठित तरीके से चलाया जाएगा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 11, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:09 AM IST
मेडिकल कॉलेजों में बनेगा धर्मांतरण रोकथाम सेल, राज्यपाल के निर्देश पर नई व्यवस्था लागू
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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