पीएम मोदी से मिले ग्रैंड मुफ्ती, मस्जिदों की सुरक्षा और मौलाना आजाद फेलोशिप बहाली की मांग

Grand Mufti Aboobacker Meets PM Modi: नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और भारतीय ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम ए.पी. अबूबकर मुसलियार की अहम मुलाकात हुई. इस बैठक में समावेशी विकास, अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ और SIR मुद्दों सहित ऐतिहासिक मस्जिदों की सुरक्षा, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप की बहाली और AMU मलप्पुरम सेंटर की तरक्की पर अहम चर्चा हुई.

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 17, 2026, 12:03 AM IST

Delhi News: केंद्रीय राजधानी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम ए.पी. अबूबकर मुसलियार की अहम मुलाकात हुई. इस दौरान कई अहम सामाजिक, शैक्षिक, अल्पसंख्यक कल्याण और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को लेकर चर्चा हुई. इस बैठक में अलग-अलग समुदायों से जुड़े मुद्दों, तरक्की की राह में रुकावट और वैश्विक स्तर पर शांति प्रयासों पर विस्तार से बातचीत की गई.

मिली जानकारी के मुताबिक, भारतीय ग्रैंड मुफ्ती ने प्रधानमंत्री से नई दिल्ली में मुलाकात कर सामाजिक, मानवीय, शैक्षिक और विकास से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ अल्पसंख्यक समुदायों की चिंताओं और वैश्विक स्तर पर हो रहे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर बातचीत की. हाल ही में "विद ह्यूमैनिटी" थीम के तहत केरल में आयोजित अपने दौरे के दौरान ग्रैंड मुफ्ती ने समाज के अलग-अलग वर्गों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने थे. इन मुद्दों को उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने रखा और पवित्र रमजान महीने के लिए अपना विशेष संदेश भी सौंपा.

बैठक में समावेशी विकास की जरुरत, सभी समुदायों को साथ लेकर आगे बढ़ने, आर्थिक विकास के साथ-साथ हैप्पी इंडेक्स, मानव विकास पर ध्यान देने, जनसंख्या अनुपात और क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर संसाधनों के निष्पक्ष वितरण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई. वक्फ से जुड़े मामलों और SIR से संबंधित चिंताओं को भी उठाया गया. ऐतिहासिक मस्जिदों और इस्लामी विरासत से जुड़े स्मारकों की सुरक्षा, अल्पसंख्यक शैक्षिक कल्याण योजनाओं की बहाली, विशेष रूप से मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मलप्पुरम सेंटर के तरक्की पर भी बातचीत हुई. 

ग्रैंड मुफ्ती अबूबकर मुसलियार ने देशभर में केंद्र सरकार और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच बेहतर संवाद और सहयोग की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री के कूटनीतिक प्रयासों की सराहना की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रैंड मुफ्ती के नेतृत्व में देश में चल रही शैक्षिक और सामाजिक कल्याण गतिविधियों की तारीफ की. उन्होंने कहा कि सामाजिक सौहार्द, भाईचारा और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयास सराहनीय हैं और वैश्विक स्तर पर उनकी सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियां भारत की प्रतिष्ठा को मजबूत करती हैं. 

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर भी इस मुलाकात की जानकारी शेयर करते हुए लिखा कि उनकी ग्रैंड मुफ्ती के साथ अच्छी बातचीत हुई और अलग-अलग मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया. बैठक में समस्ता केरल जमीयतुल उलेमा के सचिव पेरोड अब्दुर्रहमान सकाफी और एसवाईएस के अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद अब्दुल हकीम अजहरी भी मौजूद रहे.

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

