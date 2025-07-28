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UK Hate Attack News: ब्रिटेन का शुमार उन देशों में होता है, जो अपने आप को सबसे सभ्य होने का दावा करते हैं. हालांकि, हालिया कुछ सालों में मुसलमानों के खिलाफ उनके मजहब के आधार पर नफरत और हिंसा की घटनाएं बढ़ गई हैं. इसी तरह की एक घटना ब्रिटेन के मैनचेस्टर से सामने आई है, जहां एक शख्सन मस्जिद के इमाम के घर पर हमला कर दिया और आग लगा दी.
मिली जानकारी के मुताबिक, ग्रेटर मैनचेस्टर क्षेत्र के बोल्टन में एक मस्जिद के इमाम के घर पर सुनियोजित ढंग से हमला कर दिया. इतना ही नहीं फिर आरोपी ने उनके घर पर आग लगा दी. इस घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. इस घटना के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों दहशत फैल गई, और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं.
ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस को बुधवार (10 जून) रात करीब 21:20 बजे बोल्टन के शार्पल्स इलाके में स्थित ईस्टग्रोव एवेन्यू के एक घर में आगजनी की सूचना मिली थी. यह घर हसन पटेल का है, जहां वह अपनी बीवी, चार बच्चों और एक भतीजे के साथ रहते हैं. पुलिस के मुताबिक, समय रहते सभी सातों लोग सुरक्षित बाहर निकल गए और किसी को चोट नहीं आई.
पुलिस के जरिये शेयर किए गए सीसीटीवी फुटेज में एक नकाबपोश शख्स को काले कपड़ों में घर के पास आते हुए देखा गया है. वह शख्स एक कपड़े पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसमें आग लगाते हुए दिखाई पड़ रहा है. इसके बाद आरोपी खिड़की तोड़कर घर के अंदर और तरल पदार्थ छिड़कता है, जिसके बाद आग तेजी से फैल जाती है.
ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने बताया कि इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में यह एक टार्गेटेट हमला मालूम पड़ता है. पीड़ित हसन पटेल ने इस घटना को बेहद दर्दनाक और अमानवीय करार दिया है.
हसन पटेल ने कहा कि इस हमले की वजह से उनका परिवार गहरे सदमे में है, और बच्चे दहशत की वजह से कुछ कर नहीं पा रहे हैं. पटेल के मुताबिक, इस घटना से उनके घर को काफी नुकसान पहुंचा है और बच्चों सहित पूरे परिवार को मानसिक आघात पहुंचा है. उन्होंने बताया कि वह बोल्टन में सामाजिक कार्यों में काफी एक्टिव रहते हैं, और सभी मजहब के लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं.
मस्जिद के इमाम हसन पटेल ने यह भी कहा कि उनका परिवार यह समझ नहीं पा रहा है कि उन्हें क्यों निशाना बनाया गया, और फिर जानलेवा हमला किया गया? उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद वे अपने ही घर में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और कोई भी परिवार इस तरह के डर और अनिश्चितता का सामना नहीं करना चाहेगा.
पुलिस ने कहा है कि फिलहाल इस घटना को किसी खास मजहब से जोड़कर नहीं देख रहे हैं. पुलिस के मुताबिक, इस घटना को नफरत के आधार अपराध की कैटेगरी में रखने का फैसला जांच के बाद लिया जाएगा. हसन पटेल ने स्थानीय पुलिस प्रशासन से मांग की है कि सभी संभावित वजहों की गहना से जांच कर, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.
ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर माइक शार्पल्स ने कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज में स्वीकार्य नहीं हैं और किसी को भी इस तरह की घटनाओं से बिल्कुल भी डरना या घबराना नहीं चाहिए. उन्होंने बताया कि सौभाग्य से किसी की जान नहीं गई, लेकिन हालात इससे कहीं ज्यादा गंभीर हो सकते थे.
बीबीसी ने बोल्टन काउंसिल के पार्षद हमीद खुर्रम के हवाले से बताया कि यह घटना बेहद चिंताजनक और खौफनाक है. हमीद खुर्रम ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि प्रशासन पुलिस के साथ मिलकर स्थिति पर नजर बनाए हुए है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे एक-दूसरे का ध्यान रखें और जांच में मदद करने वाली किसी भी जानकारी को पुलिस के साथ शेयर करें.