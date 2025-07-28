हसन पटेल ने कहा कि इस हमले की वजह से उनका परिवार गहरे सदमे में है, और बच्चे दहशत की वजह से कुछ कर नहीं पा रहे हैं. पटेल के मुताबिक, इस घटना से उनके घर को काफी नुकसान पहुंचा है और बच्चों सहित पूरे परिवार को मानसिक आघात पहुंचा है. उन्होंने बताया कि वह बोल्टन में सामाजिक कार्यों में काफी एक्टिव रहते हैं, और सभी मजहब के लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं.