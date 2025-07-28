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ब्रिटेन: मस्जिद के इमाम के घर पर नफरती हमला, नकाबपोश आतंकी ने लगाई आग

Greater Manchester Mosque Imam’s House Attack Case: ब्रिटेन के ग्रेटर मैनचेस्टर में मस्जिद के इमाम के घर हमले की घटना से अफरा तफरी मच गई. यह पूरी घटना मौके पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. फिलहाल पूरे मामले की जांच ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने शुरू कर दिया है, और आरोपी की तलाश में जुटी है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 12, 2026, 12:18 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 12:20 AM IST
ब्रिटेन: मस्जिद के इमाम के घर पर नफरती हमला, नकाबपोश आतंकी ने लगाई आग
Image Credit: ग्रेटर मैनचेस्टर में मस्जिद के इमाम के घर पर हमला (PC-सोशल मीडिया)

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