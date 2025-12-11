Advertisement
UP News: मुस्लिम लड़की ने राहुल के साथ लिए सात फेरे, अब पुलिस से लगा रही है गुहार

Greater Noida Interfaith Marriage: ग्रेटर नोएडा के दांकौर में एक मुस्लिम लड़की ने अपनी मर्ज़ी से एक हिंदू लड़के राहुल से मंदिर में शादी कर ली है और उसने अपने परिवार से जान से मारने की धमकियों का आरोप लगाया है.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 11, 2025, 11:10 AM IST

UP News: मुस्लिम लड़की ने राहुल के साथ लिए सात फेरे, अब पुलिस से लगा रही है गुहार

Greater Noida News: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के डंकौर कस्बे में मुस्लिम लड़की आयशा ने अपनी मर्ज़ी से उसी कस्बे के राहुल नाम के एक हिंदू लड़के से शादी कर ली है. आयशा का यह भी दावा है कि शादी से पहले उसने हिंदू धर्म अपना लिया था और उसे अपने ही परिवार के सदस्यों से खतरा है. शादी के बाद उसने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है. इस शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

आयशा के मुताबिक, वह बालिग हैं और उसने 8 दिसंबर को दिल्ली के एक मंदिर में बिना किसी दबाव के हिंदू रीति-रिवाजों से राहुल से शादी की.शादी का एक वीडियो और महिला का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला साफ तौर पर कह रही है कि उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है और उसका परिवार इस रिश्ते को नहीं मानता.

'परिवार वालों से जान का खतरा'
आयशा का इल्जाम है कि शादी के बाद उसके परिवार वालों ने उसे और उसके पति राहुल को जान से मारने की धमकी दी. आयशा ने डनकौर पुलिस के जरिए गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर को एक लिखित एप्लीकेशन भेजकर सुरक्षा की गुहार लगाई है. लड़की का कहना है कि परिवार की लगातार धमकियों की वजह से उसकी जान को खतरा है. महिला ने कहा कि कानून उसे अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का पूरा अधिकार देता है और वह सिर्फ शांति से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है. 

पुलिस ने क्या कहा?
आयशा ने आशंका जताई कि उसके परिवार वाले कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं, इसलिए तुरंत पुलिस सुरक्षा ज़रूरी है. वहीं, डनकौर पुलिस का कहना है कि उन्हें अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है. जैसे ही लिखित शिकायत मिलेगी, जांच शुरू की जाएगी और उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Salaam Tv Digital Team

Greater Noida newsUP NewsGreater Noida interfaith marriage

