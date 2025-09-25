गुजरांवाला: बाढ़ से महा सिंह की समाधि छतिग्रस्त; GSC ने Pak सरकार से लगाई मदद की गुहार

GCS on Pakistan Flood: पाकिस्तान में इस साल आई बाढ़ और भारी बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई. इस प्राकृतिक आपदा में खास तौर से खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और Pok सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं. इस आपदा में अब तक कम से कम 739 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. इसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग घर छोड़कर विस्थापित हुए और हजारों घर, स्कूल और बुनियादी ढांचे नष्ट हो गए.

पाकिस्तान में यह मानसून अब तक की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक साबित हुआ. बाढ़ की वजह से पाकिस्तान के गुजरांवाला जिले के शेरानवाला बाग में स्थित महा सिंह की समाधि को भारी नुकसान पहुंचा है. ऐतिहासिक और पवित्र समाधि के नुकसान पर ग्लोबल सिख काउंसिल (GSC) ने चिंता जताई है. इस समाधि का निर्माण का महाराजा रणजीत सिंह ने अपने पिता महा सिंह की याद में 1837 में बनवाया था.

ग्लोबल सिख काउंसिल (GSC) की अध्यक्ष डॉ. कनवलजीत कौर और सचिव हरीजीत सिंह ग्रेवाल ने बुधवार (25 सितंबर) को कहा कि बाढ़ की वजह से समाधि का आठ कोनों वाला आधार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे मुख्य ढांचा और गुंबद गिरने की कगार पर हैं. डॉ कौर और हरीजीत सिंह ने बताया कि इस स्थिति की वजह से आसपास के स्कूल और स्थानीय मोहल्लों के निवासियों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है.

GSC ने पाकिस्तान की एविक्वाई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ETPB) से अपील की है कि वह इस ऐतिहासिक स्थल की तत्काल मरम्मत करें और इसके संरक्षण के लिए आपातकालीन कदम उठाए. उन्होंने कहा कि महा सिंह की यह समाधि न सिर्फ सिख समुदाय के लिए बल्कि पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए भी बहुत ही खास है. इस समाधि का संरक्षण सिख परंपराओं और पंजाब के ऐतिहासिक गौरव को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए जरूरी है.

ग्लोबल सिख काउंसिल ने पाकिस्तान सरकार और ETPB से गुजारिश की है कि इस ऐतिहासिक स्थल को रेनोवेट कर इसके शानो शौकत और वकार को बहाल किया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ियां सिख परंपराओं और पंजाब के समृद्ध इतिहास से जुड़ सकें और अपनी सांस्कृतिक पहचान को जिंदा रख सकें.

