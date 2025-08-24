Gujarat: 15 पाकिस्तानी मछुआरे गिरफ्तार, नाव से मिला महीने भर का राशन

Gujarat News: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) और इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में गुजरात के कच्छ जिले के कोरी क्रीक इलाके से 15 पाकिस्तानी मछुआरों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से इंजन लगी एक कंट्री बोट, बड़ी मात्रा में मछलियां और रोज़मर्रा का सामान बरामद हुआ है.

मिली थी खुफिया जानकारी

बीएसएफ की 68 बटालियन को खास इनपुट मिला था कि पाकिस्तानी मछुआरे भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहे हैं. इसके बाद शनिवार सुबह तलाशी अभियान शुरू किया गया. यह इलाका भारत-पाकिस्तान समुद्री सीमा के पास कच्छ जिले में बीओपी बीबीके के अधिकार क्षेत्र में आता है.

कैसे दिया ऑपरेशन को अंजाम

ऑपरेशन का नेतृत्व अशोक कुमार (2IC-ऑप्स), अमित कुमार (डिप्टी कमांडेंट, भुज), अनुराग गर्ग (असिस्टेंट कमांडेंट, 176 बटालियन), और इंस्पेक्टर एस. कुमार (68 बटालियन) ने किया. टीम सुबह 8:59 बजे लक्षी नाला जेट्टी से निकली और 10:50 बजे ऑपरेशन क्षेत्र पहुंची. इस दौरान तेज गति वाली नौकाएं (FPBs) भी अभियान में शामिल रहीं.

15 मछुआरे हिरासत में

इस ऑपरेशन दौरान 15 पाकिस्तानी नागरिकों को पकड़ा है. सभी सिंध प्रांत के सुजावल जिले के जाति गांव के रहने वाले हैं और उनकी उम्र 20 से 50 साल के बीच है. वे भारतीय समुद्री सीमा में अवैध रूप से मछली पकड़ रहे थे.

मछुआरों के पास क्या-क्या मिला?

- एक इंजन लगी नाव, करीब 60 किलो मछली और 9 बड़े मछली पकड़ने के जाल.

- 30 किलो आटा, 15 किलो चावल, 5 किलो चीनी, 3 किलो घी, 500 ग्राम चाय, 1 किलो नमक, 500 ग्राम लाल मिर्च पाउडर.

- 400 किलो बर्फ, 60 लीटर डीज़ल, 15 पानी के कैन (20 लीटर वाले), 100 लीटर का एक ड्रम, और 100 लकड़ियां.

- एक कीपैड मोबाइल फोन (VGO TEL I888 मॉडल) जिसमें जैज़ और टेलीनॉर की सिम, एक मेमोरी कार्ड और 200 पाकिस्तानी रुपये.