“दाढ़ी खींची, प्राइवेट पार्ट…”; मौत से पहले जहीर शेख ने गुजरात पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

Gujarat News: गुजरात के अहमदाबाद में मौजूद जुहापुरा इलाके में 70 साल के जहीर शेख की पुलिस हिरासत में मौत हो गई. इस घटना के बाद हिरासत में यातना और पुलिस ज्यादती के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जबकि पुलिस ने इन आरोपों से साफ इनकार किया है. मामले को लेकर पुलिस और परिवार के दावों में बड़ा अंतर सामने आया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जहीर शेख को करीब 500 किलो बीफ रखने के आरोप से जुड़े एक मामले में हिरासत में लिया गया था. इस केस में पुलिस कार्रवाई के कुछ वीडियो पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके थे.

दरअसल, इस घटना का एक वीडियो सामने आया है. यह वीडियो ज़हीर शेख के बेटे ने रिकॉर्ड किया था. वीडियो में जहीर कथित तौर पर पुलिसकर्मियों पर हिरासत में मारपीट करने का आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने उन्हें पीटा, दाढ़ी खींची, प्राइवेट पार्ट पर लात मारी और पैसे की मांग की. वीडियो में उन्होंने “अक्षय” नाम के एक पुलिस अधिकारी का भी जिक्र किया.

परिवार का पुलिस पर गंभीर आरोप

परिवार और स्थानीय लोगों का आरोप है कि जहीर शेख को हिरासत में प्रताड़ित किया गया. उनका कहना है कि इलाज के दौरान उन्होंने कई पुलिसकर्मियों के नाम भी लिए थे. बाद में उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अहमदाबाद के एसवीपी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

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पुलिस ने दी सफाई

इस घटना के बाद इलाके में नाराजगी देखी गई और कई लोगों ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है. स्थानीय लोगों और परिवार का कहना है कि अगर हिरासत में किसी तरह की हिंसा हुई है तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. सोशल मीडिया पर भी यह मामला तेजी से चर्चा में है और कई लोग पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं. लेकिन गुजरात पुलिस ने हिरासत में यातना के आरोपों को खारिज किया है. पुलिस का कहना है कि जहीर शेख की तबीयत उस समय बिगड़ी जब उन्होंने हिरासत में कथित तौर पर ज्यादा मात्रा में दवा खा ली थी. पुलिस के मुताबिक, इसी कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और बाद में उनकी मौत हो गई.