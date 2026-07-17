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गुजरात में ATS का बड़ा एक्शन, जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 5 और मशकूक नौजवान गिरफ्तार

Gujarat News: गुजरात एटीएस ने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक कथित मॉड्यूल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है. जांच पहले पकड़े गए 8 मुल्जिमों से मिले सुरागों के आधार पर आगे बढ़ी. एटीएस को संदिग्ध दस्तावेज, डिजिटल सबूत और दीगर सामग्री मिली है, जिनकी जांच जारी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 17, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 03:13 PM IST
गुजरात में ATS का बड़ा एक्शन, जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 5 और मशकूक नौजवान गिरफ्तार
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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