/गुजरात में ATS का बड़ा एक्शन, जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 5 और मशकूक नौजवान गिरफ्तार

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Gujarat News: गुजरात एटीएस (ATS) ने सूबे के कई जिलों में अभियान चलाया. इस अभियान के दौरान प्रतिबंधित दहशतगर्द तंजीम 'जैश-ए-मोहम्मद' के कथित मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया. इस मामले में एटीएस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए इन पांचों लोगों पर प्रतिबंधित दहशतगर्द तंजीम 'जैश-ए-मोहम्मद' के कथित मॉड्यूल से जुड़े होने का इल्जाम है. इससे पहले हाल ही में गुजरात में ATS ने 8 नौजवानों को गिरफ्तार किया. इन आठों नौजवानों पर दहशतगर्द तंजीम 'जैश-ए-मोहम्मद' के नजरिए को गुजरात में फैलाने और उनके लिटरेचर को गुजराती भाषा में ट्रांसलेट करके पूरे सूबे में फैलाने की कोशिश कर रहे थे. ATS ने इनके पास से जिहादी लिटरेचर की 250 प्रतियां बरामद की.
गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों की पुलिस रिमांड के दौरान हुई पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे. उन्हीं कड़ियों और सबूतों के आधार पर एटीएस ने इस नए ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसमें पांच दीगर नौजवान को गिरफ्तार किया गया है. इन पर दहशतगर्द तंजीम जैश-ए-मोहम्मद के मॉड्यूल से जुड़े होने के इल्जाम है. पकड़े गए मुल्जिमों के पास से कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल सबूत और संदिग्ध सामग्री जब्त की गई है, जिसे लेकर आगे की जांच जारी है. जांच में यह बात भी सामने आई है कि ये मुल्जिम पहले पकड़े गए सदस्यों के साथ मिलकर विस्फोटक सामग्री बनाने और उसके परीक्षण (testing) में शामिल थे.
पकड़े गए पांचों नौजवानों के नाम!
एटीएस इन सभी कथित दहशतगर्दों के फंडिंग स्रोतों, स्लीपर सेल नेटवर्क और सूबे में उनके मंसूबों की गहराई से जांच कर रही है, यह कार्रवाई हाल ही में जैश-ए-मोहम्मद के नेटवर्क के खिलाफ गुजरात एटीएस के जरिए चलाए गए बड़े अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत अब तक कुल 13 संदिग्धों (पहले 8 और अब 5) को पकड़ा जा चुका है. पकड़े गए इन नए मल्जिममों के नाम बिलाल आबिद शेरा, मोहम्मद अय्यूब कादिवाल उर्फ मोहम्मद खदियासन, मोहम्मद शफी मुखी उर्फ शफी चापी, मोहम्मद हसन करादिया उर्फ हसन हैदरपुरी और मोहम्मद अय्यूब सुनासरा उर्फ मोहम्मद खली है.