/गुजरात में ATS का बड़ा एक्शन, जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 5 और मशकूक नौजवान गिरफ्तार

Gujarat News: गुजरात एटीएस (ATS) ने सूबे के कई जिलों में अभियान चलाया. इस अभियान के दौरान प्रतिबंधित दहशतगर्द तंजीम 'जैश-ए-मोहम्मद' के कथित मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया. इस मामले में एटीएस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए इन पांचों लोगों पर प्रतिबंधित दहशतगर्द तंजीम 'जैश-ए-मोहम्मद' के कथित मॉड्यूल से जुड़े होने का इल्जाम है. इससे पहले हाल ही में गुजरात में ATS ने 8 नौजवानों को गिरफ्तार किया. इन आठों नौजवानों पर दहशतगर्द तंजीम 'जैश-ए-मोहम्मद' के नजरिए को गुजरात में फैलाने और उनके लिटरेचर को गुजराती भाषा में ट्रांसलेट करके पूरे सूबे में फैलाने की कोशिश कर रहे थे. ATS ने इनके पास से जिहादी लिटरेचर की 250 प्रतियां बरामद की.