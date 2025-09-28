Gujarat: बहियाल में कैसे भड़की हिंसा, मुस्लिम समुदाय ने पुलिस पर लगाया संगीन इल्जाम?

Gujarat Violence: गुजरात के बहियाल में हिंसा के बाद कई दर्जन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. अब इस हिंसा को लेकर मुस्लिम पक्ष का बयान आया है और उन्होंने बताया कि आखिर सब कुछ कैसे हुआ और इस दौरान उन्होंने पुलिस पर भी संगीन इल्जाम लगाए.
Trending Photos
Gujarat Violence: गुजरात के बहियाल में हिंदू दक्षिणपंथी ग्रुप्स के जरिए 'आई लव मुहम्मद' ऑनलाइन अभियान के खिलाफ नफरत भरा कैंपेन शुरू करने के बाद हिंसा भड़क उठी. मुसलमानों का आरोप है कि पुलिस ने एकतरफा कार्रवाई की और भीड़ का पक्ष लिया. स्थानीय लोगों का आरोप है कि हिंदू समूहों के मेंबर मुसलमानों के घरों में घुस गए. यह भी आरोप है कि ग्रुप ने पुलिस की मौजूदगी में प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया और महिलाओं और बच्चों को प्रताड़ित किया.
एक उर्दू अखबार के मुताबिक हिंसा उस वक्त भड़की जब इलाके के निवासी हेशभाई पटेल बैंकर ने उन मुसलमानों का अपमान किया जो "आई लव मुहम्मद" नाम का एक ऑनलाइन अभियान चला रहे थे. उन्होंने उन्हें जाहिल बताया और इसके खिलाफ आई लव महादेव कैंपेन चलाने की बात की.
मुस्लिम निवासियों ने ऐसा करने वालो के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की. हालात उस वक्त संजीदा हो गए जब मुसलमान हिंदू बहुल इलाके से गुज़र रहे थे, तो स्थानीय लोगों ने उनकी पिटाई कर दी, जिसके कारण व्यापक हिंसा भड़क उठी.
चश्मदीदों ने मकतूब मीडिया को बताया कि पुलिस हमलों के दौरान मूकदर्शक बनी रही, लेकिन पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया, मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया और सिर्फ़ मुसलमानों को ही गिरफ़्तार किया.
निवासियों का यह भी आरोप है कि यह शख्स मुसलमानों के खिलाफ लगातार भड़काऊ गतिविधियाँ कर रहा है. एक स्थानीय निवासी शाहरुख ने मकतूब मीडिया को बताया, " सतीश की पोस्ट भड़काऊ थी और मुसलमानों को निशाना बना रही थी. हम तो बस शिकायत दर्ज कराने गए थे, लेकिन पुलिस ने मुसलमानों के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया." स्थानीय कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार समूहों ने बहयाल में हुई हिंसा की निंदा की है और निष्पक्ष जांच की मांग की है.
रिपोर्ट के मुताबिक बहयाल के वकील मोहम्मद काजी ने कहा ,"यह अशांति तब शुरू हुई जब एक दक्षिणपंथी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पोस्ट में मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया." सोशल मीडिया पर एक वीडियो में एक हिंदू दक्षिणपंथी संगठन से जुड़ा एक व्यक्ति खुलेआम बदला लेने वाली हिंसा भड़काते हुए कह रहा है.