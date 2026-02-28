Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimगुजरात में BJP सरकार ने मशहूर दरगाह को ढहाया, हिंदू संगठन के दबाव के बाद हुआ एक्शन!

गुजरात में BJP सरकार ने मशहूर दरगाह को ढहाया, हिंदू संगठन के दबाव के बाद हुआ एक्शन!

Bulldozer Action on Dargah: गुजरात के भरूच जिले में जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बालापीर दरगाह और दो मजारों को बुलडोजर से गिरा दिया. बताया जा रहा है कि इस दरगाह और मजार को सरकारी संपत्ति होने का दावा करते हुए हिंदूवादी संगठन लगातार विरोध कर रहे थे. जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर कई तरह सवाल खड़े होने लगे हैं. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 28, 2026, 04:37 PM IST

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Bharuch Mazar Dargah Demolition Case: गुजरात में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है. राज्य की बीजेपी सरकार पर विपक्षी और सामाजिक संगठनों की ओर से अक्सर आरोप लगाए जाते रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को धार्मिक स्थानों को निशाना बनाया जा रहा है. इसी बीच भरूच जिले के एक गांव में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर एक दरगाह और दो मजारों को गिरा दिया. यह कार्रवाई भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई, जिससे इलाके में काफी हलचल रही.

यह मामला गुजरात के भरूच जिले के गोवाली गांव का बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि बालापीर दरगाह और उसके पास बनी दो मजारों को बुलडोजर से जिला प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि किसी तरह की कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा न हो. यह इलाहा हिंदू बाहुल्य है और यहां अल्पसंख्यकों की आबादी कम है. सालों पुरानी इस मजार और दरगाह को लेकर लगातार हिंदूवादी संगठन आपत्ति जता रहे थे. 

प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई गांव वालों की शिकायत के आधार पर की गई. बताया गया कि कार्रवाई से पहले ग्राम पंचायत की ओर से दरगाह को नोटिस भी जारी किया गया था. अधिकारियों के मुताबिक नोटिस के बावजूद जमीन खाली नहीं की गई, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आरोप है कि गोवाली गांव में सरकारी चरागाह की जमीन पर बालापीर दरगाह, दो मजारें और एक कमरा बना दिया गया था. इसको लेकर गांव के कुछ लोग नाराज थे और उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की थी. बताया जाता है कि गोवाली गांव में हिंदू समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है और यहां जानवरों के चरने के लिए बड़ी चरागाह जमीन मौजूद है. आरोप लगाया गया कि इसी जमीन पर कथित तौर पर गैरकानूनी तरीके से दरगाह, दो मजारें और रहने के लिए एक कमरा बना दिया गया था.

जानकारी के मुताबिक गांव के हिंदूवादी संगठनों ने इस निर्माण के खिलाफ विरोध जताया और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई थी. इसके अलावा उन्होंने जिला कलेक्टर को लिखित आवेदन देकर दरगाह और मजारों को हटाने की मांग भी की थी. गांव की ग्राम पंचायत की ओर से भी कई बार नोटिस जारी कर निर्माण करने वालों से जमीन खाली करने को कहा गया था. हालांकि बताया गया कि नोटिस के बाद भी जमीन खाली नहीं की गई और किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई.

इसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने प्रशासन से दोबारा संपर्क किया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की. हिंदूवादी संगठनों के दबवा में आकर जिला प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा. मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर की मदद से बालापीर दरगाह, दोनों मजारों और वहां बने कमरे को तोड़ दिया गया. इस कार्रवाई के दौरान भरूच जिला पुलिस के अलावा कई अधिकारी और गांव की पंचायत के लोग भी मौजूद थे.

मौके पर बड़ी संख्या में लोग भी इकट्ठा हो गए थे और पूरी कार्रवाई के दौरान इलाके में पुलिस की निगरानी बनी रही. जानकारी के मुताबिक, जब बुलडोजर से ढहाने की कार्रवाई की जा रही थी, उस समय दरगाह से जुड़ा कोई शख्स मौके पर मौजूद नहीं था. वहां सिर्फ दरगाह का देखभाल करने वाला खादिम (निगहबान) ही मौजूद बताया गया. इस बुलडोजर कार्रवाई से पहले प्रशासन की ओर पहले जानकारी भी नहीं दी गई थी. 

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

