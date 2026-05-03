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Zee SalaamIndian Muslimवडोदरा दंगा 2002: शमसुद्दीन हत्याकांड में 5 आरोपी बरी, ठगा महसूस कर रहा पीड़ित परिवार!

वडोदरा दंगा 2002: शमसुद्दीन हत्याकांड में 5 आरोपी बरी, ठगा महसूस कर रहा पीड़ित परिवार!

HC on Gujarat Riots Accused:गुजरात दंगों के 24 साल बीत जाने के बावजूद कई परिवार अब इंसाफ की राह देख रहे है. इसी कड़ी में गुजरात हाई कोर्ट ने दंगों के वडोदरा में एक मुस्लिम शख्स की हत्या के 5 आरोपियों को बरी कर दिया है. हाई कोर्ट की बेंच ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है. 
 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 03, 2026, 02:04 PM IST

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(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Gujarat Riots 2002: साल 2002 के गुजरात दंगे देश के इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय हैं, जिसमें कई बेगुनाह लोगों की जान गई और हजारों परिवार उजड़ गए. खासकर मुसलमानों के साथ हुई हिंसा और कत्लेआम का दर्द आज भी कम नहीं हुआ है. इसको याद कर पीड़ित परिवार आज भी सिहर उठते हैं. दुर्भाग्य ये कि 24 साल बाद भी कई पीड़ित परिवार अभी भी इंसाफ के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं. 

इस बीच गुजरात दंगों से जुड़े एक पुराने मामले में अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है. गुजरात हाई कोर्ट ने गोधरा ट्रेन कांड के बाद वड़ोदरा में हुए दंगों के मामले में पांच आरोपियों को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है. अदालत ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए कहा कि आरोपों को पुख्ता तरीके से साबित नहीं किया जा सका.

यह फैसला हाई कोर्ट की जस्टिस निरजर एस देसाई और जस्टिस डीएनरे की बेंच ने सुनाया. अदालत ने कहा कि गवाह आरोपियों की साफ पहचान नहीं कर सके और यह साबित नहीं हो पाया कि वही लोग घटना में शामिल थे. अदालत के मुताबिक, घटना में लगभग 400 से 500 लोगों की भीड़ शामिल थी और गवाह लगातार यही कहते रहे कि वे हमलावरों को पहचान नहीं सके.

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अदालत ने यह भी कहा कि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों, जिनमें मृतक की बीवी भी शामिल हैं, ने आरोपियों की मौजूदगी का जिक्र तो किया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कर सकीं कि किस आरोपी ने क्या किया या हत्या में उसकी क्या भूमिका थी? अदालत के मुताबिक, सिर्फ भीड़ में मौजूद होना अपराध में सीधे शामिल होने का सुबूत नहीं माना जा सकता है.

इस मामले में मेडिल सबूत भी आरोपियों को समर्थन में मजबूत नहीं पाए गए. अदालत ने कहा कि जिन हड्डियों की जांच की गई, डॉक्टर यह पुष्टि नहीं कर सके कि वह हकीकत में मृतक की ही थी. इस पहलू पर निचली अदालत ने पहले ही विस्तार से विचार किया था और उसके नतीजों में कोई कमी नहीं पाई गई.

असली शिकायतकर्ता ने भी अदालत में कहा कि उसे हमलावरों की पहचान नहीं थी और उससे सिर्फ शिकायत पर हस्ताक्षर करवाए गए थे. एक दूसरे गवाह ने बताया कि घटना रात के अंधेरे में हुई थी, इसलिए वह किसी को पहचानने की हालात में नहीं थी. यह मामला 28 फरवरी 2002 का है, जब गोधरा ट्रेन जलाने की घटना के बाद पूरे गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे. 

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, वडोदरा में एक भीड़ ने शम्सुद्दीन उर्फ कासिम खान को पकड़कर बुरी तरह पीटा और जिंदा आग में फेंक दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. इसके अलावा उनके घर और दुकान को भी आग के हवाले कर दिया गया था. राज्य सरकार ने 2003 में निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें पांचों आरोपियों को हत्या, दंगा, अवैध जमावड़ा और आगजनी जैसे आरोपों से बरी कर दिया गया था. 

हालांकि, हाई कोर्ट ने साफ कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहा है और निचली अदालत के फैसले में दखल देने का कोई आधार नहीं है. इस फैसले के साथ ही राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया गया, लेकिन यह मामला एक बार फिर उन जख्मों को कुरेद गया है, जो आज भी कई परिवारों के दिलों में ताजा हैं.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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