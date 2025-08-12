फैमिली कोर्ट का आदेश खारिज; हाईकोर्ट ने मुस्लिम विवाह में तलाक पर दिया शरियत के समर्थन वाला फैसला

Gujarat High Court Muslim Divorce: देश में तलाक की बढ़ती संख्या को लेकर बहस चल रही है. इस बीच, गुजरात हाईकोर्ट ने शरिया कानून के तहत तलाक को वैध करार दिया है. गुजरात हाईकोर्ट ने तलाक के मामले में 23 जुलाई को एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा, "मुस्लिम दंपत्ति अगर आपसी सहमति से अलग होना चाहते हैं, तो मुबारत (Mutual Divorce) के ज़रिए तलाक लेने के लिए किसी लिखित समझौते की जरूरत नहीं है." इसके साथ ही गुजरात हाईकोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय के एक पुराने आदेश को पलट दिया, जिसमें लिखा था लिखित समझौता जरूरी है. इस केस की सुनवाई जस्टिस एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति एनएस संजय गौड़ा की डिवीजन बेंच ने की.

दरअसल, एक कपल साल 2021 में शादी के बाद आपसी मतभेदों की वजह से एक साल से ज्यादा वक्त तक अलग रह रहा था. दोनों आपसी सहमति से Mutual Divorce यानी मुबारत लिया था. लेकिन पारिवारिक न्यायालय ने उनकी तलाक की अर्जी खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा तलाक के लिए लिखित समझौता जरूरी है. इसके बाद पति और पत्नी ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया. कोर्ट में कपल ने तर्क दिया कि शरीयत के मुताबिक, तलाक के लिए किसी भी लिखित दस्तावेज की जरूरत नहीं होती है.

हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद दोनों की बात पर सहमति जताते हुए कहा, "न कुरान और न ही शरीयत कानून में ऐसा कोई नियम है, जो मुबारत के लिए लिखित समझौते को अनिवार्य बनाता हो." साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा, "मुस्लिम निकाह की प्रक्रिया में भी निकाहनामा एक फॉर्मेलिटी है लेकिन यह शादी की वैधता का अनिवार्य हिस्सा नहीं होता, इसी तरह मुबारत के लिए भी कोई पंजीकृत दस्तावेज या लिखित सहमति जरूरी नहीं है."

कोर्ट ने किया सबकुछ साफ

गुजरात हाईकोर्ट ने साफ किया है, "मुबारत यानी आपसी सहमति से तलाक तब होता है जब शौहर-बीवी दोनों ही अलग होने के लिए तैयार होते हैं. जबकि खुला में पत्नी तलाक की पहल करती है." हाई कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम 1937 की धारा 2 का हवाला देते हुए कहा कि इन कानूनों के मुताबिक, तलाक की प्रक्रिया में लिखित समझौते की मांग करना अनुचित और गैर-जरूरी है.

कोर्ट ने दिया अहम फैसला

फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा, "उपलब्ध इस्लामी साहित्य में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कहता हो कि मुबारत के लिए लिखित समझौता ज़रूरी है या रजिस्टर रखना अनिवार्य है." इसके साथ ही गुजरात हाईकोर्ट ने पारिवारिक अदालत के आदेश को रद्द करते हुए निर्देश दिया कि अब उस याचिका पर तीन महीने के भीतर गुण-दोष यानी मामले की सच्चाई और तथ्यों के आधार पर दोबारा सुनवाई की जाए. इस मामले में अपीलकर्ताओं की ओर से वकील सम्राट आर. उपाध्याय और राज्य सरकार की ओर से सहायक सरकारी वकील उर्वशी पुरोहित पेश हुई हैं.