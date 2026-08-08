/मुंद्रा में 4 मस्जिदों को हटाने के फरमान पर गुजरात HC ने लगाई रोक, पूछा- इतनी जल्दबाजी क्यों?

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Gujarat Mosque Demolition News: देश के कई रियासतों में हुकूमत और इंतजामिया की तरफ से अक्लियतों के मजहबी मकामात, मदरसों और दूसरी इबादतगाहों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. हालांकि, ऐसे कई मामलों में अदालतों का दरवाजा खटखटाने के बाद अक्लियतों को बड़ी राहत भी मिली है. ऐसा ही एक मामला गुजरात के कच्छ इलाके से सामने आया है, जहां हाई कोर्ट ने मुंद्रा में मौजूद चार मुस्लिम इबादतगाहों पर जबरन बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है.
अदालत ने साफ कहा है कि जब तक मुतास्सिर फरीकों को कानून के मुताबिक अपील का पूरा मौका नहीं मिल जाता, तब तक उनके खिलाफ जबरन कार्रवाई नहीं की जा सकती. गुजरात के बंदरगाह शहर मुंद्रा में चार मुस्लिम मजहबी मकामात को लेकर यह मामला सामने आया. मुंद्रा के मामलतदार की तरफ से इन मजहबी मकामात की तामीरात को खुद हटाने के लिए पहले 15 दिन की मोहलत दी गई थी.
इसके बाद मुस्लिम फरीकों ने इस हुक्म को कानून की रूह के खिलाफ बताते हुए गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया. उनका कहना था कि इंतजामिया की तरफ से दिया गया वक्त कानून में तय की गई अपील की मियाद के मुकाबले बहुत कम है. अदालत में दरख्वास्त देने वालों की तरफ से कहा गया कि ऐसे प्रशासनिक हुक्म के खिलाफ अपील दाखिल करने के लिए कानून के तहत 90 दिन की मियाद होती है. इसके बावजूद मुंद्रा में इंतजामिया ने मुतल्लिका फरीकों को सिर्फ 15 दिन का वक्त दिया.
मुसलमानों ने इसे कुदरती इंसाफ के उसूलों के खिलाफ बताया, क्योंकि उन्हें अपने कानूनी हक का इस्तेमाल करने के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया गया. गुजरात हाई कोर्ट ने इस दलील को कबूल करते हुए चारों मजहबी मकामात को अंतरिम राहत दी. अदालत ने साफ किया कि दरख्वास्त देने वालों को कानून के तहत हासिल अपील के हक का इस्तेमाल करने का पूरा मौका मिलना चाहिए. लिहाजा अपील के लिए मुकर्ररा मुद्दत खत्म होने या मजाज अपीलेट अथॉरिटी की जानिब से हत्मी फैसला आने तक किसी भी तरह की जबरी कार्रवाई नहीं की जा सकती है.
यह मामला गुजरात लैंड रिवेन्यू एक्ट- 1879 की धारा 21 के तहत जारी किए गए नोटिस से जुड़ा है. मुंद्रा के मामलतदार ने इसी कानूनी प्रावधान के तहत इन मजहबी मकामात को नोटिस जारी किए थे. इंतजामिया की तरफ से मुतल्लिका तामीरात को हटाने के लिए महज 15 दिन की मोहलत दी गई थी. इसके खिलाफ मुतास्सिरा फरीकों ने हाई कोर्ट में फरियाद की.
मामले की सुनवाई के दौरान दोनों फरीकों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस अनिरुद्ध पी. माई ने अंतरिम राहत देते हुए कहा कि दरख्वास्त देने वालों को कानून के तहत दी गई अपील के हक का इस्तेमाल करने का मौका दिया जाना चाहिए. अदालत के इस हुक्म के बाद फिलहाल इन चारों मजहबी मकामात पर किसी भी तरह की जबरन कार्रवाई का रास्ता रोक दिया गया है.
इस कानूनी लड़ाई में APCRने मुतास्सिरा मजहबी मकामात की इंतजामिया कमेटियों को कानूनी मदद मुहैया कराई. तंजीम ने कुछ के मुस्लिम युवा कोर कमेटी के साथ मिलकर भी इस मामले में काम किया और मस्जिद कमेटियों तक पहुंच बनाने, जरूरी दस्तावेज तैयार करने, अदालत में चल रही कार्रवाई के दौरान तालमेल कायम करने में मदद की.
APCR ने गुजरात हाई कोर्ट के इस हुक्म को प्रभावित मजहबी मकामात के लिए फौरी राहत बताया. तंजीम की तरफ से कहा गया कि इंतजामिया की कार्रवाई संविधान, कानूनी हिफाजत और तयशुदा दालती तरीका-ए-कार के मुताबिक होनी चाहिए. किसी भी फरीक को उसके कानूनी हक का इस्तेमाल करने से पहले ही कार्रवाई नहीं करनी चाहिए.