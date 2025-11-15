Gujarat: गौहत्या पर 'ऐतिहासिक फैसला', 3 मुस्लिम युवकों को उम्रकैद और 6-6 लाख का फाइन

Gujarat News: गुजरात की एक अदालत ने गौहत्या मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है. अमरेली की एक अदालत ने तीन दोषियों को ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. इसके साथ ही कोर्ट ने तीनों पर 6 लाख 8 हजार रुपये भी लगाया है. तीनों को अलग-अलग इतने पैसे चुकाने होंगे. गुजरात के इतिहास में ये पहला मामला है जब गौहत्या के मामले में किसी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

2023 का है मामला

ये मामला सन 2023 में पेश आया था. रिपोर्ट के मुताबिक मोटा खटकीवाड़ कोलीवाड़ निवासी अकरमभाई हाजीभाई सोलंकी ने अपने घर में ही गाय के बछड़े को काटा था. इसके बाद उनके गोश्त को बेचने का काम भी किया था.

इस बात का खुलासा हुआ तो पुलिस ने छापा मारकर कासिमभाई हाजीभाई को गिरफ्तार कर लिया था. लेकिन, इस दौरान पुलिस को देखकर दो आरोपी सतारभाई इस्माइलभाई सोलंकी और अकरमभाई हाजीभाई फरार हो गए थे.

किचन से मिले टुकड़े

पुलिस ने जांच की तो पता लगा कि किचन से कटे हुए गाय के बछड़े के अंश मिले थे. जिनमें, पूछ, बाल और खाल आदि शामिल है. इसके साथ ही प्लास्टिक की बाल्टी में कचरा, गाय काटने वाला हथियार और 40 किलोग्राम गौमांस बरामद किया गया था.

सेशन जज रिजवानाबेन बुखारी ने सुनाया फैसला

ये मामले अमरेली सेशन कोर्ट में चल रहा था. सुनवाई पूरी होने के बाद सेशन जज रिजवानाबेन बुखारी ने तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई और साथ ही छह लाख आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. गुजरात सरकार का भी इस फैसले पर रिएक्शन सामने आया है और रियासती सरकार ने इसे तारीखी फैसला करार दिया है.

हाई कोर्ट करेंगे रुख?

इस मामले में आरोपी पक्ष का अभी कोई बयान नहीं आया है. अंदेशा लगाया जा रहा है कि दोषी पक्ष अब हाई कोर्ट का रुख कर सकता है. जानकारों का मानना है कि काफी हद तक मुमकिन है कि अपर कोर्ट से आरोपियों को सज़ा में रिआयत मिल जाए.