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Zee SalaamIndian Muslimया अल्लाह, मुझे बचा लो... रहम की भीख मांगता रहा मुस्लिम नौजवान, डंडे बरसाती रही पुलिस

"या अल्लाह, मुझे बचा लो..." रहम की भीख मांगता रहा मुस्लिम नौजवान, डंडे बरसाती रही पुलिस

Gujarat Police Harassing Muslim Youth Video: गुजरात के अहमदाबाद के वेजलपुर में गोहत्या के मामले में पुलिस ने तीन मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना की एक वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है. इस वीडियो में पुलिस के एक आरोपी को कार के बोनट पर लिटा कर डंडों से बेरहमी से पीटती नजर आ रही है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 08, 2026, 08:07 AM IST

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गुजरात पुलिस के जरिये मुस्लिम नौजवान को पीटने की वीडियो वायरल
गुजरात पुलिस के जरिये मुस्लिम नौजवान को पीटने की वीडियो वायरल

Gujarat News: देश में मुसलमान होना जैसे गुनाह हो गया है. कई राज्यों में लगातार मुसलमानों को उनके मजहब, खान-पीन और इबादत करने को लेकर निशाना बनाये जाने के मामले सामने आ रहे हैं. इस तरह के मामले बीजेपी शासित राज्य गुजरात में बढ़ गए हैं. इस में कई बार पुलिस भी कानून को ताक पर रखकर मुसलमानों पर जुल्म करती नजर आती है. 

इसी तरह का मामला गुजरात के अहमदाबाद के वेजलपुर से सामने आया है, जहां पुलिस ने कथित तौर पर एक मुस्लिम शख्स की बेरहमी से पिटाई की. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. बताया जा रहा है कि वेजलपुर में पुलिस ने गोहत्या के आरोप में मुस्लिम शख्स को गिरफ्तार किया था, और फिर पुलिस कार के बोनट लिटा कर बेरहमी से पिटाई की. 

मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने गोहत्या के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया था. इसी दौरान सामने आए एक वीडियो में पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक मुस्लिम नौजवान को डंडों से पीटते हुए दिखाई दे रही है. वीडियो में नौजवान दर्द से चिल्लाते हुए "या अल्लाह, मुझे बचा लो", "मम्मी मुझे बचा लो" कहता हुआ सुनाई दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसकी पिटाई जारी है. 

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इस घटना की किसी ने दूर से इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, जो अब तेजी से वायरल हो रही है. इसको लेकर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है. सोशल मीडिया कई यूजर्स ने सवाल किया कि क्या महज आरोपों के आधार पर किसी शख्स की पुलिस बेरहमी से पिटाई कर देगी. अगर पुलिस ही इंसाफ करेगी, तो फिर कोर्ट का क्या काम है? 

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुजरात के अहमदाबाद के वेजलपुर इलाके में कथित अवैध गोहत्या के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि छह अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. 

वेजलपुर पुलिस के मुताबिक, मंगलवार सुबह पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि सोनल सिनेमा के पास नेहा फ्लैट्स के पीछे एक खुले मैदान में अवैध रूप से मवेशियों का काटा जा रहा है. सूचना मिलते ही निगरानी दस्ते की पुलिस टीम पंच गवाहों के साथ मौके पर पहुंची और छापा मारा.

पुलिस का कहना है कि झाड़ियों से घिरे इलाके में कई लोग मवेशियों को काटते हुए पाए गए. मौके से पुलिस ने मुश्ताक ताहिरभाई मसारीवाला (28), रईस इनायत हुसैन शेख (23) और मुनाफ मोहम्मदभाई दीवान (32) को गिरफ्तार कर लिया, जबकि छह आरोपी मौके से फरार हो गए. फरार आरोपियों की पहचान जहीरुद्दीन शेख, फरहान, उल्फेज उर्फ गट्टू, जीशान जहीरुद्दीन शेख, कुरैशी मोहम्मद साजिद उर्फ मुर्गी और आरिफ उर्फ गोली के रूप में हुई है.

पुलिस के मुताबिक, छापेमारी के दौरान करीब 520 किलो संदिग्ध मांस बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 1.56 लाख रुपये बताई जा रही है. इसके अलावा करीब एक जिंदा सफेद बछड़ा भी बरामद किया गया, जिसे रस्सी से बांधकर बिना चारे और पानी के रखा गया था. पुलिस का दावा है कि उसे कटान के लिए रखा गया था.

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने चाकू, तराजू, लकड़ी के हत्थे वाला फावड़ा, एक ऑटो रिक्शा, बिना नंबर प्लेट की कार और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया. जब्त की गई कुल संपत्ति की कीमत करीब 4.66 लाख रुपये आंकी गई है. अधिकारियों ने बताया कि बरामद मांस के नमूने फॉरेंसिक लैबोरेट्री भेजा गया था. जांच रिपोर्ट में कथित तौर पर पुष्टि हुई है कि मांस गाय जैसे जानवर का है. 

जांच एजेंसियों का दावा है कि इस वारदात को अंजाम देने की अगुवाई जहीरुद्दीन उर्फ जहीर डब्बा कर रहा था, जिसे पहले भी इसी तरह के मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस का कहना है कि उसने बाहर से मजदूरों और सहयोगियों को बुलाकर कटान और मांस की ढुलाई का काम करवाता है.

फिलहाल पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता, गुजरात पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2017, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और बीपीएमसी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि जल्द फरार दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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