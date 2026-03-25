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धोखाधड़ी से शादी पर जेल, लिव-इन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य; गुजरात में पास हुआ UCC

Gujarat UCC Bill News: गुजरात में UCC बिल पास हो गया है, जिसके तहत शादी, तलाक, विरासत और लिव-इन संबंधों के लिए एक समान कानून लागू होगा. इस कानून में धोखाधड़ी से शादी करने पर सजा का प्रावधान है और लिव-इन संबंधों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 25, 2026, 08:32 AM IST

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धोखाधड़ी से शादी पर जेल, लिव-इन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य; गुजरात में पास हुआ UCC

Gujarat UCC Bill: गुजरात विधानसभा ने गुजरात समान नागरिक संहिता (UCC) बिल 2026 पारित कर दिया है. UCC के तहत शादी, तलाक, विरासत और लिव-इन जैसे मामलों में सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू होगा, चाहे उनका धर्म कोई भी हो. लेकिन, इस कानून के तहत, यह अनुसूचित जनजातियों और कुछ विशिष्ट समूहों पर लागू नहीं होगा. अगर कोई भी गुजराती UCC का उल्लंघन करता है तो उसे 7 साल की सजा हो सकती है. यह कानून बाहर रह रहे गुजरातियों पर भी लागू होगा. इस कानून के तहत, शादी का पंजीकरण 60 दिनों के भीतर करवाना अनिवार्य है. इस बिल का विरोध कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल कर रहे हैं.

दरअसल, राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 24 मार्च को विधानसभा में यह बिल पेश किया था. इससे पहले सरकार ने एक समिति का गठन किया था. इस समिति ने UCC के कार्यान्वयन पर अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह पहले ही सौंप दी थी. उत्तराखंड के बाद UCC पारित करने वाला गुजरात देश का दूसरा राज्य बन गया है. उत्तराखंड ने फरवरी 2024 में UCC बिल पारित किया. गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा, "UCC सभी नागरिकों पर लागू होगा और यह राज्य के नागरिकों की समान न्याय की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और इच्छाओं को दर्शाता है. शादी की अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, तलाक के लिए समान नियम, लिव-इन का रजिस्ट्रेशन, बेटियों और बेटों के लिए समान उत्तराधिकार अधिकार और अनुपालन न करने पर दंड प्रावधानों के साथ सख्त प्रवर्तन इस बिल के प्रमुख प्रावधान हैं.”

7 साल की हो जाएगी जेल
मुख्यमंत्री पटेल ने आगे कहा, "अब शादियों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा. एक ऐसा प्रावधान लाया जा रहा है जिसके तहत अगर 60 दिनों के भीतर शादी का पंजीकरण नहीं करवाया जाता है, तो 10 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा. पंजीकरण न करवाने पर तीन महीने तक की कैद या 10 हजार का जुर्माना हो सकता है. अगर कोई शादी दबाव, ज़बरदस्ती या धोखाधड़ी के ज़रिए की जाती है, तो इसके लिए 7 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है. बहुविवाह से जुड़े मामलों के लिए भी सात साल तक की कैद का ऐसा ही प्रावधान लाया जा रहा है."

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क्या-क्या बदल जाएगा
गौरतलब है कि गुजरात में प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का मकसद शादी, तलाक़, विरासत और  लिव-इन वाले रिश्तों के लिए एक जैसा कानूनी ढांचा बनाना है, जो सभी नागरिकों पर लागू होगा, चाहे उनका धर्म कोई भी हो. लेकिन, यह कानून अनुसूचित जनजातियों या उन समूहों पर लागू नहीं होगा जिनके पारंपरिक अधिकार संविधान द्वारा सुरक्षित हैं. बिल के मुताबिक, लिव-इन रिश्तों को कानूनी मान्यता देने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होगा और ऐसे किसी भी रिश्ते को खत्म करने के लिए एक औपचारिक घोषणा करनी होगी. इसके अलावा, बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. इस कानून के तहत, शादी को तभी वैध माना जाएगा जब शादी के समय दोनों में से किसी भी पक्ष का कोई जीवित जीवनसाथी न हो. 

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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