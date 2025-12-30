गुलफाम और उनके साथियों ने पेश की इंसानियत की मिसाल, हिंदू पड़ोसी का रीति-रिवाज के साथ किया अंतिम संस्कार

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के देवबंद में इंजन मैकेनिक अजय कुमार सैनी की बीमारी की वजह से मौत हो गई. उनके घर में कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था. इसको देखते हुए उसी मोहल्ले में रहने वाले गुलफाम अंसारी और उनके साथियों ने अजय कुमार की अंतिम संस्कार पूरे हिंदू रीति-रिवाज के साथ कराया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की देवबंद नगर में इंसानियत की अनोखी तस्वीर पेश करने वाली घटना सामने आई है. यहां गुलफाम अंसारी और उनके साथियों ने एक इंजन मैकेनिक अजय कुमार सैनी की मौत हो जाने के बाद हिंदू रीति-रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कराया, क्योंकि अजय सैनी के परिवार में कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था.
यह मामला देवबंद की कोहला बस्ती का है. यहां से मानवता और भाईचारे की ऐसी मिसाल सामने आई है, जिसने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया. मुस्लिम बहुल इलाके में रहने वाले हिंदू समाज के व्यक्ति की अंतिम यात्रा में उसके पड़ोसियों ने वह भूमिका निभाई, जो अक्सर अपनों से भी छूट जाती है.
कोहला बस्ती में बीते करीब 20 वर्षों से किराये की मकान में रह रहे इंजन मैकेनिक अजय कुमार सैनी (40) की गुर्दे की बीमारी के चलते दो दिन पहले (28 दिसंबर) को मौत हो गई. परिवार में कोई जिम्मेदार मौजूद न होने की वजह से अंतिम संस्कार को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई थी. ऐसे समय में मोहल्ले के रहने वाले गुलफाम अंसारी और उनके साथियों ने आगे बढ़कर इंसानियत की जिम्मेदारी उठाई.
गुलफाम अंसारी ने न सिर्फ अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी कराई, बल्कि हिंदू रीति-रिवाजों की जानकारी न होने के बावजूद घर आए लोगों से पूछ-पूछकर हर रस्म को विधिविधान से पूरा कराया. अर्थी तैयार कर देवीकुंड स्थित श्मशानघाट तक ले जाई गई और पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार संपन्न कराया गया.
इतना ही नहीं, परंपरा के मुताबिक तीन दिनों तक अजय कुमार के घर रुकने वाले रिश्तेदारों और मेहमानों के लिए खाने की व्यवस्था भी मोहल्ले के लोगों ने की. इस घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि जब इंसानियत ज़िंदा होती है, तब मजहब की दीवारें खुद-ब-खुद गिर जाती हैं.