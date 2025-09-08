Gulfisha Fatima को नहीं मिली बेल, अब खटखटाया SC का दरवाज़ा
Gulfisha Fatima को नहीं मिली बेल, अब खटखटाया SC का दरवाज़ा

Gulfisha Fatima Bail Denied: गुलफिशा फातिमा को हाई कोर्ट ले झटका लगा था और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. वह दिल्ली दंगे मामले में आरोपी हैं. इल्जाम है कि उन्होंने दिल्ली दंगों की साज़िश रची.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 08, 2025, 04:14 PM IST

Gulfisha Fatima Bail Denied: दिल्ली दंगा साज़िश मामले में पांच साल से जेल में बंद छात्रा एवं एक्टिविस्ट गुलफिशा फ़ातिमा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है. उन्होंने यह अपील दिल्ली हाई कोर्ट के 2 सितंबर 2025 के उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ की है, जिसमें उन्हें ज़मानत देने से इनकार कर दिया गया था.

एंटी सीएए प्रोटेस्ट में शामिल थी गुलफिशा

गुलफिशा फ़ातिमा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं और उन्होंने 2020 में जाफराबाद, नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में सीएए विरोधी आंदोलन आयोजित करने में अहम भूमिका निभाई थी. 9 अप्रैल 2020 को उन्हें गिरफ़्तार किया गया. उस समय उनकी उम्र 25 साल थी और अब वह 31 वर्ष की हो चुकी हैं. जाफराबाद विरोध प्रदर्शन वाले मामले (FIR 48/2020) में मई 2020 में उन्हें ज़मानत मिल चुकी थी, लेकिन वह अभी भी एक अलग मामले (FIR 59/2020) में हिरासत में हैं.

पुलिस ने लगाया है गंभीर इल्ज़ाम

दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक, फ़ातिमा समेत कई कार्यकर्ताओं पर 2020 के फ़रवरी में हुई नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली हिंसा की बड़ी साज़िश रचने का आरोप है. हालांकि पुलिस इस आरोप को साबित करने में नाकाम रही है. इस मामले में शर्जील इमाम, उमर खालिद और खालिद सैफ़ी भी आरोपी हैं. शर्जील इमाम ने भी ज़मानत खारिज़ होने के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

जून 2020 में संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने फ़ातिमा और अन्य प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि इनकी गिरफ्तारी सरकार की आलोचना को दबाने के उद्देश्य से की गई है. कई मानवाधिकार संगठन, परिवार और विपक्षी नेता भी लगातार यह कहते रहे हैं कि फातिमा को बेवजह सज़ा दी जा रही है.

लगी है यूएपीए

सभी कार्यकर्ता 2020 से UAPA के तहत जेल में हैं. उनकी लंबी कैद को लेकर आलोचना हो रही है. वकीलों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह असहमति की आवाज़ को दबाने की व्यापक कोशिश का हिस्सा है. फ़ातिमा की याचिका का मकसद हाई कोर्ट के फ़ैसले को पलटना और अपनी रिहाई सुनिश्चित करना है.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

