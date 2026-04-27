Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3195432
Zee SalaamSalaam Crime NewsAndhra Pradesh: टीवी की आवज को लेकर विवाद, गुस्से में पत्नी बनी कातिल, शौहर को चाकू से गोदा

Andhra Pradesh: टीवी की आवज को लेकर विवाद, गुस्से में पत्नी बनी कातिल, शौहर को चाकू से गोदा

Andhra Pradesh Crime News: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में घरेलू विवाद दो अलग-अलग घटनाओं में महिलाओं ने अपने शौहर की बेरहमी से हत्या कर दी. पहला मामला आंध्रे प्रदेश के गुंटूर का है, जहां टीवी की आवाज को लेकर विवाद बीवी ने शौहर को चाकू मार दिया. जबकि तेलंगाना के कामारेड्डी में नॉनवेज करी के विवाद को लेकर बीवी ने शौहर को दरांती से काट दिया.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 27, 2026, 10:40 PM IST

Trending Photos

(प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)
(प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

Andhra Pradesh News Today: घर के छोटे-छोटे झगड़े कब खतरनाक शक्ल अख्तियार कर लें, यह कोई नहीं जानता है. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से सामने आई दो घटनाओं ने यह सच्चाई एक बार फिर उजागर कर दी, जहां मामूली विवाद ने दो जिंदगियां छीन लीं. यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.

पहली घटना आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से सामने आई है. यहां भी मियां बीवी के बीच मामूली विवाद ने हिंसक हो गया. मिली जानकारी के मुताबिक, 27 साला के शेख अहमद अपनी बीवी के साथ मंगलागिरी के टीआईडीसीओ आवास कॉलोनी में रहता था. वह घर की रोजी-रोजी चलाने के लिए एसी मैकेनिक का काम करता था.

टीवी को लेकर विवाद में बीवी ने शौहर पर चाकू से किया हमला
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, दोनों के बीच टीवी की आवाज को लेकर बहस शुरू हुई, जो धीरे-धीरे बढ़कर गंभीर झगड़े में बदल गई. आरोप है कि गुस्से में बीवी ने चाकू से शेख अहमद पर हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया. घटना के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत उसे विजयवाड़ा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस मामले में भी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Mangalore: कुकर ब्लास्ट के मुल्जिम शारिक को 10 साल की बामुशक्कत कैद की सज़ा

नॉन-वेज करी को लेकर बीवी ने की शौहर की हत्या
दूसरी घटना तेलंगाना के कामारेड्डी जिले की गोसांगी कॉलोनी की है. यहां एक औरत ने अपने शौहर की बेरहमी से जान ले ली. पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान कोंडांडा शिवा के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मियां-बीवी के बीच नॉन-वेज करी को लेकर कहासुनी हुई थी. पहले से चल रही आर्थिक परेशानियों की वजह से यह विवाद और बढ़ गया.

इसी दौरान लक्ष्मी ने अचानक गुस्से में आकर दरांती से अपने शौहर के गले पर वार कर दिया. इस हमले में कोंडांडा शिवा को गंभीर चोट लगी और ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. इस घटना की जांच जारी है.

यह भी पढ़ें: अपहरण और मर्डर केस में 31 सालों से फरार था Ex मुस्लिम सलीम वास्तिक, गिरफ्तार

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Andhra pradesh newsguntur newsmuslim news

Trending news

Andhra pradesh news
टीवी की आवज को लेकर विवाद, गुस्से में पत्नी बनी कातिल, शौहर को चाकू से गोदा
jammu kashmir news
AAP MLA मेहराज मलिक को 7 महीने बाद मिली आजादी, PSA में बंदी पर हाई कोर्ट सख्त
Delhi news
मुशर्रफ हत्याकांड में लोकेश-पंकज समेत 12 आरोपी बरी, मृतक के बीवी गवाही खारिज
Mangalore Cooker Blast
Mangalore: कुकर ब्लास्ट के मुल्जिम शारिक को 10 साल की बामुशक्कत कैद की सज़ा
UP News
M.Tech स्टूडेंट फहद छूट्टी बिताने आया था घर, भाई के बदले उठाकर ले गई पुलिस
Middle East Tension
इजरायली कत्लेआम के बीच हिजबुल्लाह की दो टूक; बात नहीं, इन शर्तों पर रुकेगी जंग!
Maharashtra News Mumbai News
मातम में बदली मेहमाननवाजी; बिरयानी के बाद तरबूजा पार्टी से एक ही परिवार के 4 की मौत
Darul Uloom
कश्मीर के दारुल उलूम पर सरकार ने जड़ा ताला, 600 स्टूडेंट्स का भविष्य संकट में
Telangana NEWS
क्रिकेट के बाद सियासत में बड़ी पारी खेलने को अजहरुद्दीन तैयार, ली इस पद की शपथ
Vande Mataram
बिहार के सरकारी स्कूलों राष्ट्र गान के साथ ही में 'वन्दे मातरम' गाना होगा अनिवार्य!