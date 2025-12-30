Haryana State Nunchaku Championship: नन्हीं उम्र, बड़ी फतह; जोया खान बनीं हरियाणा की नानचाकू चैंपियन

Haryana State Nunchaku Championship: जब सपने बड़े हों और हौसला मजबूत, तो उम्र कभी बाधा नहीं बनती. गुरुग्राम के एक छोटे से गांव से निकलकर सिर्फ छह साल की एक बच्ची ने यह साबित कर दिया है कि मेहनत और लगन के आगे कोई सीमा नहीं होती. जोया खान (Zoya Khan) ने हरियाणा स्टेट नानचाकू चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर न सिर्फ अपने परिवार, बल्कि पूरे गांव और इलाके का नाम रौशन किया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुरुग्राम जिले के गैरतपुर बास गांव की रहने वाली 6 साल की जोया खान ने हरियाणा स्टेट नानचाकू चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने आयु वर्ग में पहला स्थान हासिल किया. इस प्रतियोगिता में पूरे हरियाणा से करीब 250 बच्चों ने हिस्सा लिया था. कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद जोया ने बेहतरीन तकनीक, संतुलन और आत्मविश्वास के साथ अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ दिया.

जोया की इस जीत के साथ एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है. गोल्ड मेडल जीतने के बाद उनका चयन नेशनल नानचाकू चैंपियनशिप के लिए हो गया है. यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता 30 जनवरी से 1 फरवरी के बीच कानपुर में आयोजित होगी, जहां जोया अपने प्रदर्शन को दोहराने की तैयारी में जुट गई हैं.

जोया के पिता जमील खान ने बेटी की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया. उन्होंने बताया कि खेल उनके परिवार के लिए सिर्फ शौक नहीं, बल्कि जुनून बन चुका है. उन्होंने बताया कि जोया की बड़ी बहन जिया, जो 12 साल की हैं, जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुकी हैं. जिया को वर्ल्ड के ग्रैंड मास्टर 'मिस्टर थॉमस वेबर' जरिये सम्मानित भी किया जा चुका है.

मूल रूप से मेवात क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले जमील खान ने कहा कि वह चाहते हैं कि उनकी दोनों बेटियां आगे बढ़ें और देश का नाम रौशन करें. उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल की भी सराहना की और इसके लिए शुक्रिया अदा किया.

अपनी जीत के बाद जोया खान ने भी आत्मविश्वास से भरे शब्दों में अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने बताया कि उन्होंने 28 दिसंबर को प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता और उन्हें टूर्नामेंट खेलकर बेहद अच्छा लगा. जोया ने कहा कि वह आगे भी इसी खेल में मेडल जीतना चाहती हैं और इसके लिए लगातार मेहनत करती रहेंगी.

जोया ने अपनी सफलता का श्रेय अपने कोच नरेश आर्य और करण राठी को दिया, जिनसे उन्होंने नानचाकू की ट्रेनिंग ली है. वहीं, पिता जमील खान ने भी कहा कि कोचों के सही मार्गदर्शन और मेहनत के बिना यह सफलता संभव नहीं थी.

जोया खान की इस उपलब्धि से न सिर्फ उनके परिवार में, बल्कि पूरे गैरतपुर बास गांव में खुशी का माहौल है. इतनी छोटी उम्र में राज्य स्तर पर गोल्ड मेडल जीतकर जोया ने यह साबित कर दिया है कि अगर बच्चों को सही दिशा, सहयोग और अवसर मिले, तो वे किसी भी मंच पर अपनी पहचान बना सकते हैं.

