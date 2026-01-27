Watch: मस्जिद पर तिरंगा नहीं लगा था, तभी पहुंचा शख्स; गृह मंत्रालय के नाम पर इमाम को धमकी

Gurugram News: भारत ने अपना 77वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया. इस दिन देश भर के सरकारी संस्थानों, प्राइवेट संगठनों और सभी मदरसों और मस्जिदों में तिरंगा झंडा फहराया गया. देश के हर कोने में तिरंगा यात्राएं निकाली गईं. मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इन यात्राओं में पूरे उत्साह से हिस्सा लिया. इस बीच, हरियाणा के गुरुग्राम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक आदमी साफ तौर पर एक मस्जिद के पास जाकर वीडियो रिकॉर्ड करते हुए दिख रहा है और मस्जिद के इमाम को मस्जिद पर राष्ट्रीय झंडा न फहराने पर धमकी दे रहा है.

वायरल वीडियो के मुताबिक, मस्जिद के इमाम को धमकी देने वाला आदमी जय भारत माता वाहिनी संगठन का सदस्य है और उसकी पहचान दिनेश ठाकुर के रूप में हुई है. दिनेश पर आरोप है कि उसने एक स्थानीय मस्जिद के इमाम से संपर्क किया और इस बात पर नाराजगी जताई कि मस्जिद परिसर में भारतीय राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया जा रहा है. आरोप है कि दिनेश ने एक "सरकारी आदेश" का हवाला दिया और इमाम को चेतावनी दी कि अगर झंडा नहीं फहराया गया तो इसके गंभीर नतीजे होंगे. उसने यह भी दावा किया कि इस मामले की जानकारी गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों को दे दी गई है.

Location: Gurugram, Haryana Add Zee News as a Preferred Source Citing a government order, Dinesh Thakur, a worker of the Jai Bharat Mata Vahini organization, allegedly threatened a mosque's imam for not hoisting the tricolor flag, claiming that he had informed the Ministry of Home Affairs and intelligence… pic.twitter.com/2dHZ1O8o0F January 26, 2026

लोगों में फूटा गुस्सा

स्थानीय लोगों के मुताबिक, बातचीत का लहजा धमकी भरा था, जिससे इमाम और उनके आस-पास के लोगों में बेचैनी फैल गई. मस्जिद से जुड़े लोगों ने कहा कि किसी भी निजी व्यक्ति या संगठन को सरकारी एजेंसियों का नाम लेकर इस तरह की धमकियां देने या दबाव डालने का कोई अधिकार नहीं है. इस घटना से इलाके में चिंता और गुस्सा दोनों फैल गया है.

देश में डर का माहौल

गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में देश के अलग-अलग हिस्सों से ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें कुछ हिंदू संगठनों पर मुसलमानों को कथित तौर पर डराने-धमकाने का आरोप लगा है. अलग-अलग जगहों से लोगों पर राष्ट्रगान, "जय श्री राम," या "भारत माता की जय" बोलने के लिए दबाव डालने की शिकायतें सामने आई हैं. कुछ जगहों पर मुस्लिम व्यापारियों को अपना कारोबार करने से रोकने के भी आरोप लगे हैं. सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे वीडियो में कथित तौर पर इन संगठनों से जुड़े लोग धमकी देते हुए दिख रहे हैं. इन घटनाओं को लेकर स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं.