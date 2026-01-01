कमरुद्दीन को NIA कोर्ट से उम्र कैद की सजा, आतंकी साजिश रचने के मामले में दोषी

Assam News: असम के गुहाटी स्थित नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की एक विशेष अदालत ने आतंकी साजिश रचने समेत तीन मामलों में कमरुद्दीन नाम के व्यक्ति को सजा सुनाई है. आतंकी साजिश रचने के मामले में कमरुद्दीन को आजीवन कारावस की सजा सुनाई गई है. वहीं, तीनों सजा एक साथ चलेंगी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Assam News: नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की एक स्पेशल कोर्ट ने मोहम्मद कामरुज जमान उर्फ कमरुद्दीन को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने और आतंकी साजिश रचने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई है. कमरुद्दीन को तीन अलग-अलग सजाएँ सुनाई गई हैं.
NIA के अधिकारियों ने बुधवार (31 दिसंबर) को बताया कि कमरुद्दीन पाकिस्तान के आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था. असम के गुहाटी स्थित NIA की विशेष अदालत ने कमरुद्दीन को तीन अलग-अलग सजा सुनाई है और तीनों सजा एक साथ चलेंगी.
NIA कोर्ट ने तीनों मामले में कमरुद्दीन पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो कमरुद्दीन को तीन महीने का अतिरिक्त साधारण सजा काटनी होगी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों की जांच में पता चला कि कमरुद्दीन असम में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का एक मॉड्यूल बना रहा था. साथ ही उसने सैदुल आलम, उमर फारुक और शाहनवाज आलम को भर्ती किया था.
NIA कोर्ट ने UA (P) एक्ट, 1967 के सेक्शन 18 के तहत 5-5 साल की सिंपल जेल और UAPA एक्ट, 1967 के सेक्शन 18, IPC के सेक्शन 120 को सेक्शन 38 के साथ पढ़ने पर 5-5 साल की सिंपल जेल की सजा सुनाई है. NIA ने मार्च 2019 में ऊपर बताए गए चार लोगों समेत पांच लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी. शाहनवाज आलम, सैयद आलम और उमर फारूक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, जिसके बाद उन्हें दोषी पाया गया, जबकि पांचवें आरोपी जैनुद्दीन की ट्रायल के दौरान बीमारी की वजह से मौत हो गई.