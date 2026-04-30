Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3199605
Zee SalaamIndian Muslimअशमन खान ने समायरा को दिया तीन तलाक; कार्रवाई में जुटी पुलिस

अशमन खान ने समायरा को दिया तीन तलाक; कार्रवाई में जुटी पुलिस

Madhya Pradesh Triple Talaq Case: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक नवविवाहिता मुस्लिम महिला ने पति पर मारपीट और तीन तलाक देकर घर से निकालने का आरोप लगाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पीड़िता का कहना है कि उसे लगातार प्रताड़ित किया गया. कानून के तहत तीन तलाक अपराध है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 30, 2026, 11:19 PM IST

Trending Photos

AI निर्मित फोटो
AI निर्मित फोटो

Madhya Pradesh Triple Talaq Case: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक बार फिर तीन तलाक का मामला सामने आया है, जहां एक नवविवाहिता ने अपने पति पर न सिर्फ मारपीट बल्कि तीन तलाक देकर घर से निकालने का गंभीर आरोप लगाया है. मामला महाराजपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने शिकायत के बाद तत्काल एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र स्थित बीएसएफ कॉलोनी में किराए के मकान में रहने वाली 24 वर्षीय समायरा खान ने अपने पति अशमन खान के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता के मुताबिक, उसका निकाह 10 जून 2025 को आगरा निवासी अशमन खान के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज से हुआ था। शादी के शुरुआती दिनों से ही पति का व्यवहार ठीक नहीं था और वह आए दिन विवाद करता था.

समायरा ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद से ही उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था. पति अक्सर छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करता और मारपीट कर उसे घर से निकाल देता था. इसके बावजूद वह अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करती रही और हर बार समझौता कर वापस ससुराल जाती रही.

Add Zee News as a Preferred Source

पीड़िता ने बताया कि 17 दिसंबर 2025 की रात मामला उस वक्त गंभीर हो गया जब डीडी नगर गेट के पास अशमन खान ने उसके साथ फिर से मारपीट की और गाली-गलौज करते हुए उसे तीन तलाक दे दिया. पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने कहा "तुझे मैं अब नहीं रखूंगा, तुझे मैं तलाक देता हूं, तलाक, तलाक, तलाक अब तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं है" और मौके से फरार हो गया.

घटना के समय वहां से गुजर रहे समायरा के परिचित आरिफ खान ने पूरी घटना देखी और तुरंत उसकी मदद की. आरिफ खान उसे सुरक्षित उसके घर, बीएसएफ कॉलोनी छोड़कर आए. समायरा ने बताया कि घटना के बाद भी वह अपने रिश्ते को बचाने की उम्मीद में लंबे समय तक इंतजार करती रही. उसे उम्मीद थी कि उसका पति वापस आएगा या कम से कम संपर्क करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगातार अनदेखी और उत्पीड़न से परेशान होकर आखिरकार उसने पुलिस की शरण ली.

यहां यह जानना जरूरी है कि मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत तीन तलाक देना कानूनन अपराध है. इस कानून के मुताबिक, एक बार में तीन तलाक बोलना अवैध और शून्य माना जाता है. साथ ही यह एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है, जिसमें आरोपी को तीन साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराजपुरा थाना पुलिस ने आरोपी पति अशमन खान के खिलाफ धारा 4 मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 और धारा 115(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है और पीड़िता को हर संभव कानूनी सहायता देने की बात कह रही है. फिलहाल पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। सवाल यह भी है कि कानून सख्त होने के बावजूद इस तरह के मामले सामने क्यों आ रहे हैं. क्या समाज में जागरूकता की कमी है या फिर कानून का डर कम हो रहा है?

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsMadhya Pradesh Triple Talaq Caseminority newsToday News

Trending news

muslim news
अशमन खान ने समायरा को दिया तीन तलाक; कार्रवाई में जुटी पुलिस
israel hezbollah conflict
इज़रायल–हिजबुल्लाह संघर्ष; बम, बारूद और मौत वाली अंतहीन टकराव की कहानी
muslim news
इस्लामिक साहित्य से आतंकवाद साबित नहीं होता; कोर्ट से जुनैद-वसीम-करीम को मिली जमानत
Pakistan News
खदीजा बलूच की गुमशुदगी पर बढ़ा रोष, प्रदर्शनकारियों ने CPEC हाईवे किया जाम
muslim news
एक्टर सैफ अली खान की बहन पर दर्ज होगा मुकदमा; कांग्रेस विधायक ने लगाया गंभीर आरोप
Pakistan News
पाकिस्तान को चीन से मिले खतरनाक पनडुब्बी से पड़ोसी मुल्कों पर पैदा हुआ नया खतरा!
muslim news
बेहरहमी की हद पार: पिटाई के बाद चलती ट्रेन से मौलाना को फेंका, हुई दर्दनाक मौत
Hajj 2026
हज का किराया बढ़ाने पर भड़के मुस्लिम नेता, केंद्र सरकार को सुनाई खरी-खरी
UP News
गोंडा वक्फ मामला गरमाया, 371 रजिस्ट्रेशन रद्द; इस डेट तक मिला दोबारा मौका
UAE News
UAE का OPEC से बाहर होना बना गेमचेंजर, भारत में बह सकती है ईंधन की गंगा!