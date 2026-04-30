अशमन खान ने समायरा को दिया तीन तलाक; कार्रवाई में जुटी पुलिस

Madhya Pradesh Triple Talaq Case: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक बार फिर तीन तलाक का मामला सामने आया है, जहां एक नवविवाहिता ने अपने पति पर न सिर्फ मारपीट बल्कि तीन तलाक देकर घर से निकालने का गंभीर आरोप लगाया है. मामला महाराजपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने शिकायत के बाद तत्काल एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र स्थित बीएसएफ कॉलोनी में किराए के मकान में रहने वाली 24 वर्षीय समायरा खान ने अपने पति अशमन खान के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता के मुताबिक, उसका निकाह 10 जून 2025 को आगरा निवासी अशमन खान के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज से हुआ था। शादी के शुरुआती दिनों से ही पति का व्यवहार ठीक नहीं था और वह आए दिन विवाद करता था.

समायरा ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद से ही उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था. पति अक्सर छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करता और मारपीट कर उसे घर से निकाल देता था. इसके बावजूद वह अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करती रही और हर बार समझौता कर वापस ससुराल जाती रही.

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पीड़िता ने बताया कि 17 दिसंबर 2025 की रात मामला उस वक्त गंभीर हो गया जब डीडी नगर गेट के पास अशमन खान ने उसके साथ फिर से मारपीट की और गाली-गलौज करते हुए उसे तीन तलाक दे दिया. पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने कहा "तुझे मैं अब नहीं रखूंगा, तुझे मैं तलाक देता हूं, तलाक, तलाक, तलाक अब तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं है" और मौके से फरार हो गया.

घटना के समय वहां से गुजर रहे समायरा के परिचित आरिफ खान ने पूरी घटना देखी और तुरंत उसकी मदद की. आरिफ खान उसे सुरक्षित उसके घर, बीएसएफ कॉलोनी छोड़कर आए. समायरा ने बताया कि घटना के बाद भी वह अपने रिश्ते को बचाने की उम्मीद में लंबे समय तक इंतजार करती रही. उसे उम्मीद थी कि उसका पति वापस आएगा या कम से कम संपर्क करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगातार अनदेखी और उत्पीड़न से परेशान होकर आखिरकार उसने पुलिस की शरण ली.

यहां यह जानना जरूरी है कि मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत तीन तलाक देना कानूनन अपराध है. इस कानून के मुताबिक, एक बार में तीन तलाक बोलना अवैध और शून्य माना जाता है. साथ ही यह एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है, जिसमें आरोपी को तीन साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराजपुरा थाना पुलिस ने आरोपी पति अशमन खान के खिलाफ धारा 4 मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 और धारा 115(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है और पीड़िता को हर संभव कानूनी सहायता देने की बात कह रही है. फिलहाल पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। सवाल यह भी है कि कानून सख्त होने के बावजूद इस तरह के मामले सामने क्यों आ रहे हैं. क्या समाज में जागरूकता की कमी है या फिर कानून का डर कम हो रहा है?