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ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार पर भगवा पेंटिंग; मुस्लिम समाज नाराज़; पुलिस बल तैनात

Gyanvapi Masjid Painting Controversy: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर और आसपास के क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ गईं। ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार पर पेंटिंग को लेकर विवाद हुआ, जिस पर मुस्लिम समाज ने विरोध जताया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर शांति बनाए रखी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 01, 2026, 04:55 PM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Gyanvapi Masjid Painting Controversy: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते बुधवार (29 अप्रैल) को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर का दौरा किया. यहां उन्होंने धार्मिक रूप धारण कर हाथ में त्रिशूल और डमरू लेकर लोगों का अभिवादन किया. इसी कड़ी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे हुए ज्ञानवापी मस्जिद की दिवारों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जिसके बाद मुस्लिम समाज ने इस घटना की निंदा की.

ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार पर पेंटिंग को लेकर मौलाना ने विरोध जताया है. दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार पर भगवा (गेरूआ) रंग में सांस्कृतिक पेंट किया गया. इस घटना को लेकर ज्ञानवापी मस्जिद के इमाम ने विरोध व्यक्त किया है. काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार पर पेंटिंग के मामले पर तनाव बढ़ गया है. इस घटना को मुस्लिम समाज मस्जिद की दीवारों से छेड़छाड़ मान रहे हैं.

1 मई को जुमे की नमाज पढ़ने आए सैकड़ों मुसलमानों के साथ ज्ञानवापी मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी ने इस घटना को लेकर विरोध व्यक्त किया. मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी ने कहा कि हमारी परिसर में किसी भी तरह के पेंट का पुरजोर विरोध करेंगे. मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी ने कहा कि पत्र लिखकर पेंटिंग को हटाने के लिए प्रशासन से गुजारिश की है. उन्होंने आगे कहा कि अगर मस्जिद के दीवारों से भगवा पेंट नहीं हटाए गए तो हम इस मामले को हैंडल करने के लिए दूसरा तरीका अपनाएँगे. 

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वहीं, जुमे की नमाज के बाद भारी विरोध प्रदर्शन की आशंका के चलते बड़ी संख्या में फोर्स तैनात की गई थी, ताकि कानून व्यवस्था बिगड़ न जाए और शांति बनी रहे. 500 से ज्यादा की संख्या में पुलिस बल तैनाती की गई थी और काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग किया गया था. मंदिर के रास्तों पर भारी पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती के बीच ड्रोन कैमरों से निगरानी भी की गई.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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