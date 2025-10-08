हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब ने किया करोड़ों का फ्रॉड? संभल पुलिस ने जारी किया Look Out Notice

Jawed Habib Look Out Notice: उत्तर प्रदेश की संभल पुलिस ने फेमस हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है. जावेद हबीब और उनके बेटे समेत तीन अन्य करीबियों के खिलाफ लगभग 20 मुकदमे दर्ज किए गए हैं.

दरअसल, हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर 100 से अधिक लोगों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है. इस मामले में हेयर स्टाइलिस जावेद हबीब के खिलाफ मुकदमों की संख्या बढ़ सकती है. पुलिस के सामने अब तक 35 पीड़ित पहुंच चुके हैं. पीड़ितों के मुताबिक संभल और उसके आस-पास के रहने वाले सैकड़ों लोगों से करोड़ों की ठगी की गई है.

संभल के SP कृष्ण विश्नोई के मुताबिक शुरुआती जांच में 5 से 7 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. SP कृष्ण विश्नोई ने बताया कि असमोली थाना के मदाला गांव के निवासी सुहेब, फत्तेहपुर के निवासी अजीम, अकबरपुर के निवासी आगोशे चमन, हुमा फराज, अंसार हुसैन की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. संभल पुलिस ने लुक आउट नोटिस जारी करके जावेद हबीब को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जावेद हबीब की पत्नी FLC कॉइन कंपनी की संस्थापक हैं. पुलिस संपत्तियों और पैसों की ट्रांजैक्शन की जांच कर रही है. FLC कॉइन कंपनी द्वारा साल 2023 में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और लोगों से इस कंपनी में निवेश करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया था, जिसके बाद 100 से ज्यादा लोगों ने इस कंपनी में करोड़ों रुपये का निवेश किया था. हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है, लेकिन जावेद हबीब अभी तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए हैं.

जावेद हबीब भारत के जाने माने हेयर स्टाइलिस्ट और व्यपारी हैं. जाबेद हबीब हेयर कटिंग और स्टाइलिंग को प्रोफेशनल स्तर पर पहचान दिलाई. साथ ही इसी काम के सहारे अपनी पहचान भी बनाई. उनके नाम से देश-विदेश में सैकड़ों सैलून और अकादमियां चलती हैं. जावेद हबीब अपने यूनिक हेयरकट्स, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स और मॉडर्न तकनीकों के लिए जाने जाते हैं.