Haj 2026: मक्का में शुरू हुआ हज का सबसे बड़ा पड़ाव, लाखों जायरीन मुज़दलिफ़ा पहुंचे

Haj 2026: पाक मुकद्दस महीने में दुनियाभर से करोड़ों की संख्या में मुसलमान मक्का और मदीना में हज के लिए पहुंचे हैं. सऊदी अरब के पाक शहर मक्का में 26 मई से हज यात्रा की शुरुआत हो चुकी है. 1.7 मिलियन से ज़्यादा हज यात्रियों ने मंगलवार रात 26 मई को मुज़दलिफ़ा में बिताई. इससे पहले उन्होंने अराफ़ात में रुकने की रस्म पूरी की थी, जो इस सालाना इस्लामी तीर्थयात्रा की सबसे अहम रस्म है.

ज़ुल-हिज्जा के नौवें दिन सूरज डूबने के बाद यात्री अराफ़ात से रवाना हुए. उन्होंने यह पूरा दिन नमाज़, दुआ और अल्लाह को याद करने में बिताया था. इससे पहले, यात्रियों ने मीना में पैगंबर मुहम्मद की परंपरा के मुताबिक 'यौम-ए-तरविया' मनाया था.

जायरीन ने पत्थर क्यों जमा किए?

मुज़दलिफ़ा में जायरीन ने छोटे-छोटे पत्थर जमा किए. इन पत्थरों का इस्तेमाल मीना में जमरात की रस्म के दौरान शैतान को पत्थर मारने के प्रतीकात्मक कार्य के लिए किया जाएगा. साथ ही, उन्होंने मग़रिब और ईशा की नमाज़ें भी एक साथ अदा कीं. बुधवार सुबह जो कि ईद-उल-अज़हा का पहला दिन है, यात्री मीना की तरफ रवाना होंगे. वहां वे हज की रस्मों के तहत 'जमरात-अल-अक़बा' पर पत्थर मारेंगे, क़ुर्बानी देंगे और अपने बाल मुंडवाएंगे.

हज के पवित्र स्थलों में से एक है मुज़दलिफ़ा

अराफ़ात और मीना के बीच स्थित मुज़दलिफ़ा, हज के पवित्र स्थलों में से एक है. हज के मौसम के दौरान यहां 2 मिलियन से ज़्यादा यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था होती है. 11 मिलियन वर्ग मीटर से ज़्यादा इलाके में फैला यह स्थल एक खुला मैदान है, जहां कोई पक्की इमारत नहीं है. इस तरह, यह अपनी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पहचान को बरकरार रखता है.