हज 2027 की तैयारियां शुरू, हज कमेटी ने तीर्थयात्रियों के लिए जारी किया सर्कुलर

HCOI Issued Circular For Haj 2027: हाल ही में हज 2026 संपन्न हुआ है, दुनिया भर के मुसलमानों ने सऊदी अरब के मक्का में काबे का तवाफ किया और हज के अन्य अरकान भी पूरे किए. इसमें भारत से भी हजारों मुसलमानों ने हज किया. हज 2026 संपन्न होते ही हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 की तैयारियां शुरू कर दी हैं. हज कमेटी ऑफ़ इंडिया (HCOI) ने एक एडवाइजरी जारी करके हज 2027 पर जाने के लिए इच्छुक तीर्थयात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें पासपोर्ट संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने की अपील की गई है. यह सर्कुलर हज 2027 की तैयारियों की शुरुआत है.

हज कमेटी ऑफ़ इंडिया (HCOI) ने हज पर जाने के इच्छुक तीर्थयात्रियों से आग्रह किया है कि वे हज 2027 के आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही अपने पासपोर्ट तैयार करवा लें. हज कमेटी ऑफ इंडिया (HCOI) ने मंगलवार (2 जून) को एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें बताया गया कि सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय ने 29 मई को हज 2027 के लिए 'तैयारी दस्तावेज़' जारी कर दिया है. इसके साथ जिसके साथ ही तीर्थयात्रा की व्यवस्थाओं के लिए तैयारी का चरण शुरू हो गया है.

हज कमेटी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की हज कमेटियों को निर्देश दिया है कि वे उचित माध्यमों से इस एडवाइज़री का व्यापक प्रचार-प्रसार करें. हज कमेटी ऑफ इंडिया ने बताया कि हज 2027 की आधिकारिक घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है. HCOI ने 2027 में हज पर जाने वाले तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वे अपने पासपोर्ट सबंधित औपचारिकताएं पूरी कर लें, ताकि आप हज के लिए पंजिकरण के दौरान देरी से बच सकें.

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इसी सर्कुलर के मुताबिक हज 2027 पर जाने के लिए पंजीकरण करवाने वाले तीर्थयात्रियों के पास्पोर्ट ऐसा होना चाहिए, जो 'मशीन-रीडेबल' (मशीन द्वारा पढ़े जाने योग्य) हो. इसके साथ वे पास्पोर्ट कम से कम 31 दिसंबर 2027 तक वैध रहने चाहिए. सर्कुलर में आगे बताया कि जो नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, कि वे यह सुनिश्चित करें कि पासपोर्ट में 'सरनेम' या 'अंतिम नाम' वाला कॉलम खाली न छोड़ा जाए, क्योंकि पासपोर्ट की अधूरी जानकारी आवेदन की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है.