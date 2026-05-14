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हज कमेटी की स्मार्ट वॉच की चार्जिंग और GPS फेल, हाजियों के पैसे बर्बाद होने पर बवाल

Haj Watch GPS Tracking Fail: हज 2026 के लिए हाजियों को दी गई स्मार्ट वॉच को लेकर विवाद बढ़ गया है. कई हाजियों ने शिकायत की है कि घड़ी ठीक से चार्ज नहीं होती और GPS भी काम नहीं कर रहा. इस मामले पर सवाल उठने के बाद नेताओं ने जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 14, 2026, 09:41 PM IST

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Haj Watch GPS Tracking Fail: हज 2026 के लिए पूरे हिंदुस्तान से हाजियों का जाना जारी है. इस साल हज यात्रा पर जाने वाले लोगों को हज कमेटी ऑफ इंडिया से 'स्मार्ट वॉच' लेना जरूरी कर दिया गया, जिसके लिए हाजियों को हजारों रुपये देने पड़ रहे हैं. 'स्मार्ट वॉच' को लेकर हाजियों ने शिकायत करनी शुरू कर दी है और विवाद खड़ा हो गया है. 

सऊदी पहुंचे हाजियों ने हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई डिजिटल स्मार्ट वॉच को लेकर शिकायत दर्ज कराई है कि ये घड़ी चार्ज ही नहीं होती हैं. वहीं, हज कमेटी ने इस साल सभी हाजियों के लिए GPS ट्रैकिंग वाली स्मार्ट वॉच अनिवार्य की थी. दावा था कि कोई हाजी भीड़ में बिछड़ जाए तो वॉच से लोकेशन ट्रैक कर उसे आसानी से ढूंढा जा सकेगा, लेकिन हाजियों का आरोप है कि "कमेटी की दी हुई घड़ी चार्ज ही नहीं होती." सोशल मीडिया पर भी हाजी वीडियो डालकर शिकायत कर रहे हैं. 

हाजियों की परेशानी को देखते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आज़मी ने हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO से मुलाकात की और लिखित शिकायत दर्ज कराई. आज़मी ने कहा, "आने वाले पार्लियामेंट सेशन में ये मुद्दा उठाया जाएगा। हमारे सांसद अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू जी को भी पत्र लिखेंगे. घड़ी के नाम पर जो घोटाला हुआ है, उसकी शिकायत की जाएगी." 

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गौरतलब है कि हज कमेटी द्वारा दिए गए स्मार्ट वॉच को लेकर हाजियों ने मुख्यत: तीन शिकायतें की हैं. पहला चार्जिंग इश्यू- वॉच कुछ घंटों में ही बंद हो जा रही है. दूसरी शिकायत- GPS फेल- लोकेशन ट्रैकिंग काम नहीं कर रही. तीसरी शिकायत- घोटाले का आरोप- घटिया क्वालिटी की वॉच खरीदकर पैसा बनाने का आरोप लगाए जा रहे हैं. इस विवाद पर हज कमेटी का अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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