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भारतीय हाजियों की खिदमत में फिर चमका हिंदुस्तान, जेद्दा से दी गई ‘हज मुबारक’

Haj 2026: जेद्दा में भारत के कॉन्सुल जनरल फहद सुरी ने हज 2026 की मुख्य रस्मों के सफल समापन पर भारतीय हाजियों को “हज मुबारक” कहा और उनकी सुरक्षित वापसी की शुभकामनाएं दीं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Jun 01, 2026, 01:35 PM IST

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भारतीय हाजियों की खिदमत में फिर चमका हिंदुस्तान, जेद्दा से दी गई ‘हज मुबारक’

Haj 2026: सऊदी अरब में हज 2026 के सफल आयोजन के बाद भारतीय हज यात्रियों के लिए एक खास और यादगार पल देखने को मिला. जेद्दा में भारत के कॉन्सुल जनरल फहद सुरी ने सभी भारतीय हज यात्रियों को मुख्य हज रस्मों के सफल समापन पर दिल से “हज मुबारक” कहा. उन्होंने यात्रियों की सुरक्षित, आसान और मुबारक वापसी के लिए शुभकामनाएं भी दीं. जेद्दा में भारत का महावाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि हज के वापसी चरण की शुरुआत के मौके पर भारतीय अधिकारियों ने यात्रियों की हर संभव मदद और सुविधा सुनिश्चित करने का भरोसा दिया है.

इस दौरान फहाद सूरी और हज कॉन्सुल सदफ चौधरी ने सऊदी हज मंत्रालय द्वारा आयोजित “खितामाहु मिस्क” समारोह में भी हिस्सा लिया. यह कार्यक्रम हज 2026 के सफल समापन और विभिन्न देशों के हज मिशनों द्वारा दी गई उत्कृष्ट सेवाओं के सम्मान में आयोजित किया गया था. इस साल भारत के लिए यह अवसर और भी खास बन गया, क्योंकि पहली बार भारत को “लब्बैतुम अवॉर्ड्स” के तहत “बेस्ट हज कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन” श्रेणी में दो पुरस्कार मिले. यह सम्मान भारतीय हज मिशन द्वारा 1.75 लाख भारतीय हज यात्रियों को बेहतर सुविधाएं, समन्वय और सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए दिया गया.

रियाद में भारत का दूतावास ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए सऊदी प्रशासन, स्थानीय सेवा प्रदाताओं और सभी सहयोगी एजेंसियों का आभार व्यक्त किया. भारतीय दूतावास ने कहा कि यह सम्मान टीमवर्क, समर्पण और बेहतर प्रबंधन का परिणाम है. साथ ही अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सहयोग को भी सराहा गया. दूतावास ने भारतीय हज मिशन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बधाई दी, जिन्होंने हज संचालन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई. हज 2026 के दौरान भारतीय यात्रियों के लिए कई नई सुविधाएं भी शुरू की गईं. “हज सुविधा ऐप” के जरिए डिजिटल सेवाओं को और मजबूत बनाया गया, जबकि “हज सुविधा स्मार्ट रिस्टबैंड” की मदद से यात्रियों की लोकेशन और सहायता को आसान बनाया गया.

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इसके अलावा पहली बार लगभग 20 दिनों वाला शॉर्ट-ड्यूरेशन हज पैकेज भी शुरू किया गया, जिससे यात्रियों को अधिक सुविधा और लचीलापन मिला. इससे पहले अप्रैल में सऊदी अरब में भारत के राजदूत सुहेल खान ने मक्का का दौरा कर भारतीय हज यात्रियों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया था. उन्होंने मदीना से ट्रेन के जरिए मक्का पहुंचे भारतीय यात्रियों के पहले जत्थे का स्वागत भी किया था.

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