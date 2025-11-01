Hajj 2026 के भुगतान की आखिरी तारीख में इज़ाफा; ज़ायरीन ऐसे कर सकते हैं पेमेंट

Hajj Last Date of Payment Extended: हज 2026 के लिए भुगतान की आखिरी तारीख में इज़ाफा कर दिया गया है. अब 7 नवंबर तक सभी ज़ायरीन को दोनों कुश्तों का भुगतान करना होगा.
Hajj Last Date of Payment Extended: हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2026 के खर्चों के भुगतान की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 नवंबर कर दी है. मुख्य कार्यकारी अधिकारी शहनवाज़ ने ऐलान किया है कि सभी सेलेक्टेड टूरिस्ट- चाहे वे ड्रॉ के ज़रिए चुने गए हों या वेटिंग लिस्ट में हों, उन्हें कुल 2,77,300 रुपये (पहली और दूसरी दोनों किस्तें मिलाकर) इस नई डेट को जमा करना होगा.
उन्होंने साफ किया कि अगर कोई चयनित तीर्थयात्री 7 नवंबर तक दोनों किस्तों का भुगतान नहीं करता है, तो उसकी हज यात्रा रद्द कर दी जाएगी. भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है. हज पर जाने वाली ज़ायरीन हज कमेटी की आधिकारिक वेबसाइट या Haj Suvidha App पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए पैसों का भुगतान कर सकते हैं.
इसके अलावा, टूरिस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी ब्रांच में सीधे हज कमेटी के खाते में पैसे जमा कर सकते हैं. भुगतान करने के बाद, वेटिंग लिस्ट से चुने हुए उम्मीदवारों को अपने जरूरी दस्तावेज 10 नवंबर तक संबंधित राज्य हज कमेटी में जमा करने होंगे.
बैंक के जरिए पेमेंट करने के बाद आवेदन पत्र, भुगतान रसीद या ऑनलाइन रसीद, और मेडिकल स्क्रीनिंग फिटनेस सर्टिफिकेट आदि को ऑनलाइन सब्मिट करना होगा. उम्मीदवारों से गुजारिश है वह अपने सभी दस्तावेंज़ों को सही से जांच लें और सभी जरूरी डॉक्टूमेंट्स की एक फाइल बनाकर रखें. ताकि खोने से बचा जा सके.