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आजमीन का इतंजार खत्म; जयपुर से हज उड़ानों का पूरा प्लान आया सामने, जानें डीटेल?

Hajj 2026 Travel Schedule Released: हज के मुकद्दस सफर के लिए चयनित आजमीन के मक्का जाने का इंतजार खत्म हुआ. हज 2026 के लिए जयपुर से मदीना जाने वाली फ्लाइट्स का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. इस बार 20 से 28 अप्रैल तक उड़ानें संचालित होंगी. पहली फ्लाइट 20 अप्रैल को रात 8:30 बजे रवाना होगी. इस बार राजस्थान से 4572 आजमीन, सऊदी अरब में हज के पाक सफर के लिए जाएंगे.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 12, 2026, 04:36 PM IST

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राजस्थान से हज पर जाने का शेड्यूल जारी
राजस्थान से हज पर जाने का शेड्यूल जारी

Hajj 2026: इस्लाम में हज को सबसे मुकद्दस और अहम इबादतों में गिना जाता है. हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश होती है कि वह अपनी जिंदगी में एक बार इस पाक सफर पर जाए और मक्का-मदीना की सरजमीं पर जाकर इबादत का सुकून हासिल करे. ऐसे ही पाक सफर के इंतजार में बैठे हाजियों के लिए हज 2026 को लेकर एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. जयपुर से जाने आजमीन की फ्लाइट्स का शेड्यूल जारी कर दिया गया है.

राजस्थान के हज यात्रियों के लिए यह सफर 20 अप्रैल से शुरू होकर 28 अप्रैल तक जारी रहेगा. हज 2026 के मुकद्दस सफर पर जाने वाली पहली फ्लाइट 20 अप्रैल को जयपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरेगी. यह फ्लाइट रात 8:30 बजे जयपुर से सीधे मदीना शरीफ के लिए रवाना होगी. हर फ्लाइट में करीब 430 हज यात्री शामिल होंगे, जो इस पाक सफर के लिए रवाना होंगे.

राजस्थान स्टेट हज कमेटी के निवर्तमान सदस्य अब्दुल हकीम खान ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार राजस्थान से कुल 4572 आजमीन इस पाक सफर पर जाएंगे. उन्होंने यह भी बताया कि हज कमेटी की ओर से एयरपोर्ट पर वॉलंटियर्स तैनात किए जाएंगे, जो हज यात्रियों की सेवा और मार्गदर्शन में मदद करेंगे, ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

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यह भी पढ़ें: राजस्थान से मुकद्दस सफर की तैयारी; हज से पहले अजमेर शरीफ पहुंचे आजमीन, मांगी खास दुआ

जयपुर से मदीना जाने वाली फ्लाइट्स का पूरा शेड्यूल भी जारी किया गया है. सभी फ्लाइट्स रात 8:30 बजे जयपुर से रवाना होंगी. फ्लाइट नंबर XY-8120, XY-8122, XY-8124, XY-8126, XY-8128, XY-8130, XY-8132, XY-8134 और XY-8136 शामिल हैं, जिनमें हर एक में लगभग 430 यात्री यात्रा करेंगे.

हज कमेटी के अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी है कि जयपुर से रवाना होने वाले आजमीन को किसी भी तरह की परेशानी न हो. राजस्थान स्टेट हज कमेटी के ईओ अबू सूफियान और उनकी टीम व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में जुटी हुई है. साथ ही सेंट्रल हज कमेटी से यह मांग भी की गई है कि राजस्थान के आजमीन को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं.

इस बार हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए एक खास सुविधा शुरू की गई है. इसते तहत अब आजमीन हज के दौरान अपनी फाइल को शॉर्ट फॉर्म में भी साथ लेकर सफर कर सकते हैं. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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