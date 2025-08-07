Hajj 2026: बिना मोबाइल डेटा के चलेगी ये एप, हज मुसाफिरों के लिए बड़ा ऐलान
Hajj 2026: बिना मोबाइल डेटा के चलेगी ये एप, हज मुसाफिरों के लिए बड़ा ऐलान

Hajj 2026: हज और उमरा जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. दरअसल, सऊदी सरकार के जरिए एक एप की शुरुआत की गई है, जिसे मुसाफिर बिना इंटरनेट के भी एक्सेस कर सकेंगे. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करेंं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 07, 2025, 01:08 PM IST

Hajj 2026: बिना मोबाइल डेटा के चलेगी ये एप, हज मुसाफिरों के लिए बड़ा ऐलान

Hajj 2026: सऊदी अरब सरकार ने हज और उमराह यात्रियों के लिए एक बड़ी डिजिटल सर्विस का ऐलान किया है. सरकार की तरफ से 'नुसुक (Nusuk)' ऐप लॉन्च की गई है, जिसका इस्तेमाल मोबाइल डेटा के बिना भी किया जा सकेगा. यह पहल सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय के जरिए स्थानीय टेलीकॉम कंपनियों STC, मोबिली और ज़ैन के सहयोग से शुरू की गई है.

किन लोगों को मिलेगा फायदा

मंत्रालय के प्रवक्ता ग़स्सान अल-नुवैमी ने जानकारी दी कि यह सुविधा उन यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी, जिनके पास सऊदी अरब की स्थानीय सिम कार्ड है. उन्हें ऐप चलाने के लिए किसी सक्रिय डेटा प्लान की जरूरत नहीं होगी.

इस एप में क्या सर्विस मिलने वाली हैं?

Nusuk ऐप के ज़रिए यात्रियों को कई जरूरी सेवाएं मिलेंगी जिनमें शामिल हैं, जिनमें, परमिट जारी करना, हरमाइन हाई-स्पीड ट्रेन की बुकिंग, नक्शे और दिशा-निर्देश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सहायक, रिपोर्ट और पूछताछ भेजने की सुविधा आदि.

Nusuk प्लेटफ़ॉर्म के CEO अहमद अल-मैमान ने बताया कि यह अपडेट भीड़ को कंट्रोल करने में मदद करेगा, परमिट की जांच की प्रक्रिया को तेज़ बनाएगा और खो जाने की घटनाओं को भी कम करेगा.

डिजिटल एक्सपीरियंस को मिलेगा बढ़ावा

सरकार की इस पहल का मकसद हज और उमराह के दौरान यात्रियों को एक बेहतर और सहज डिजिटल एक्सपीरियंस देना है, ताकि वे आसानी से सभी जरूरी सेवाओं का लाभ उठा सकें. बता दें, सऊदी सरकार हादसों और भीड़ को कम करने के लिए कदम उठाती रहती है. इस बार 2025 की हज के दौरान सरकार ने सभी उमरा करने वाले लोगों को सऊदी छोड़ने की नसीहत दी थी. ताकि, हज के लिए आने वाले लोगों को कोई दिक्कत पेश न आए.

