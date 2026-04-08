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लखनऊ में लगा हज कैंप, अकीदतमंदों को सिखाया गया मुकद्दस सफर का हर तरीका

Hajj Training Camp in UP: हज 2026 के पाक सफर के शुरू होने से पर उत्तर प्रदेश से जाने वाले जायरीनों के लिए ट्रेनिंग का आयोजन किया गया. इसके तहत लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में खास कैंप आयोजित किया गया, जिसमें हज पर जाने वाले मुसाफिरों को सफर से जुड़ी जरूरी जानकारी, पैकिंग और एहतियात के बारे में बताया गया. यूपी से हज की पहली उड़ान 22 अप्रैल को रवाना होगी, इसको लेकर मुसाफिरों में खासा उत्साह देखा जा रहा है.

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 08, 2026, 06:16 PM IST

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हज 2026 (फाइल फोटो)
हज 2026 (फाइल फोटो)

Hajj 2026: उत्तर प्रदेश से हज के पाक सफर पर जाने वाले हजारों अकीदमंदों के लिए तैयारियां अब आखिरी फेज में पहुंच चुकी है. इसी कड़ी में लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में एक खास हज कैंप का आयोजन किया गया, जहां हज पर जाने वाले अकीदतमंदों को मुकद्दस सफर पर जाने से पहले से हज से जुड़ी हर जरूरी जानकारी दी गई. खास बात यह है कि प्रदेश से हज की पहली उड़ान 22 अप्रैल को रवाना होगी. इसको लेकर हाजियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

इस हज कैंप में लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए यात्रियो ने हिस्सा लिया. यहां उन्हें हज के दौरान बरती जाने वाली जरूरी सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया गया. साथ ही उन्हें यह भी बताया गया कि सफर के दौरान किस तरह की पैकिंग करनी चाहिए, कौन-कौन सा जरूरी सामान साथ रखना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए. इसके अलावा, अरब देशों में भाषा की समस्या से कैसे निपटना है, इस पर भी अहम जानकारी दी गई.

कैंप में यह भी बताया गया कि हज के दौरान भारी भीड़ होती है, ऐसे में स्मार्ट वॉच जैसी तकनीक किस तरह मददगार साबित हो सकती है. इन सभी जानकारियों से हाजियों को मानसिक रूप से तैयार करने की कोशिश की गई, ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपना पाक सफर पूरा कर सकें. इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम मर्द और औरतें मौजूद रहीं, जो हज पर जाने वाली हैं.

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कैंप के साथ-साथ वहां एक एग्जीबिशन भी लगाया गया, जिसमें हज के अरकान की अदायगी के दौरान काम आने वाले जरूरी सामान उपलब्ध कराए गए. हज पर जाने वाले अकीदमंद अपनी जरूरत के मुताबिक सामान खरीदते नजर आए. इस दौरान कई मुसाफिरों की आंखें नम दिखीं. उनका कहना था कि अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की है और उन्हें हज पर जाने का मौका मिला है, जो उनके लिए बेहद खास और भावुक पल है. हज पर जाने वाले मुसाफिरों ने यह भी बताया कि कैंप में दी जा रही जानकारी उनके लिए बहुत उपयोगी है, जिससे उन्हें हज के दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. 

वहीं, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने बताया कि इस कैंप का मकसद हज पर जाने वाले लोगों को पूरी तरह से तैयार करना है. उन्होंने कहा कि मुसाफिरों को यह सिखाया जा रहा है कि वे कितना सामान लेकर जाएं, वहां जाकर किस तरह के एहतियात बरतें और पूरे सफर के दौरान किन बातों का ध्यान रखें.

इस मौके पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने हज कमेटी ऑफ इंडिया से अपील की कि हज यात्रियों के रहने, खाने-पीने और साफ-सफाई का बेहतर इंतजाम किया जाए. साथ ही मुसाफिरों को भी यह बताया जा रहा है कि भारत से रवाना होने से लेकर हज की पूरी प्रक्रिया तक उन्हें किन-किन सावधानियों का पालन करना चाहिए. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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