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सऊदी अरब में जंग का मंडराता खतरा; लेकिन भारत ने पूरी कर ली हज यात्रा की तैयारी

Haj 2026 Guidelines: हज कमेटी ने हज 2026 के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें पासपोर्ट पहले से जमा करने की शर्त हटा दी गई है. अब हाजियों को अपना ओरिजिनल पासपोर्ट अपने साथ रखना होगा और उसे यात्रा शुरू करने की जगह पर दिखाना होगा. इसके साथ ही कई निर्देश जारी किए हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 19, 2026, 01:46 PM IST

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सऊदी अरब में जंग का मंडराता खतरा; लेकिन भारत ने पूरी कर ली हज यात्रा की तैयारी

Haj 2026 Guidelines: हज कमेटी ने 2026 में हज करने वालों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इस निर्देश के मताबिक, पासपोर्ट, फ़्लाइट बुकिंग और रिपोर्टिंग के समय से जुड़े अहम बदलाव किए गए हैं. पिछले सालों के उलट अब हाजियों को अपने पासपोर्ट पहले से जमा करने की जरूरत नहीं होगी. इसके बजाय उन्हें अपने असली पासपोर्ट अपने पास ही रखने होंगे और अपने तय किए गए प्रस्थान स्थल पर रिपोर्ट करते समय उन्हें दिखाना अनिवार्य होगा. जो हाजी अपना असली पासपोर्ट नहीं दिखा पाएंगे, उन्हें यात्रा दस्तावेज जारी नहीं किए जाएंगे.

पासपोर्ट से जुड़े नियमों को भी सख्ती से लागू किया गया है. हाजियों के पासपोर्ट 31 दिसंबर 2026 तक वैध होने चाहिए. इसके अलावा पासपोर्ट में कम से कम दो खाली पन्ने होने चाहिए. पासपोर्ट अच्छी हालत में होना चाहिए और उसमें दर्ज सभी निजी विवरण आवेदन पत्र में दी गई जानकारी से पूरी तरह मेल खाने चाहिए. किसी भी तरह की विसंगति से यात्रा के दौरान दिक्कतें आ सकती हैं.

इतने घंटे पहले आना होगा एयरपोर्ट
फ्लाइट बुकिंग के संबंध में भी नए निर्देश जारी किए गए हैं. हज तीर्थयात्रियों को अपनी फ़्लाइट का विवरण या तो आधिकारिक हज पोर्टल के जरिए या 'हज सुविधा' मोबाइल ऐप के जरिए पक्का करना होगा. बुकिंग की रसीद को सुरक्षित रखना अनिवार्य है, क्योंकि बाद की प्रक्रियाओं के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी. सबसे अहम बदलाव रिपोर्टिंग के समय से जुड़ा है. पहले तीर्थयात्रियों को अपनी तय प्रस्थान तारीख से 48 घंटे पहले अपने प्रस्थान स्थल पर पहुंचना होता था. लेकिन, अब इस समय सीमा को घटाकर 24 घंटे कर दिया गया है. इसका मतलब है कि हाजियों को अपनी तय फ़्लाइट से एक दिन पहले अपनी यात्रा के लिए रिपोर्ट करना होगा.

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मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से फ्लाइट में देरी
इस बीच, खाड़ी क्षेत्र में मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति का हज यात्रा पर असर पड़ सकता है. सूत्रों के अनुसार, अभी आने और जाने वाली दोनों तरह की फ़्लाइटों में देरी हो रही है, जिससे उमरा के लिए गए कई तीर्थयात्रियों की वापसी प्रभावित हो रही है. इससे यह चिंता बढ़ गई है कि अगर मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति बनी रहती है, तो हज यात्रा के लिए की गई व्यवस्थाओं पर बुरा असर पड़ सकता है. हज यात्रा अप्रैल में शुरू होने की उम्मीद है, इसलिए सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि क्या तब तक अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक स्थिति स्थिर हो पाएगी. फ़िलहाल, हज समिति अपनी तैयारियों में पूरी तरह जुटी हुई है और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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