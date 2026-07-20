/हज-2027 आवेदन की बढ़ी डेडलाइन, जानें चयन की तारीख और पहली किस्त का पूरा शेड्यूल?

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Hajj 2027: हर मुसलमान की जिंदगी में हज सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि इबादत, सब्र, कुर्बानी और अल्लाह की रजा हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया माना जाता है. जो साहिब-ए-इस्तिताअत होता है, उसकी दिली तमन्ना होती है कि उसे एक बार बैतुल्लाह की जियारत और हरमैन शरीफैन में इबादत की सआदत नसीब हो. ऐसे तमाम ख्वाहिशमंद हज यात्रियों के लिए राहत भरी खबर आई है.
हज के आवेदन की बढ़ी तारीख?
हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज-2027 के ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 20 जुलाई से बढ़ाकर अब 24 जुलाई 2026 कर दी है. यह फैसला अलग-अलग रियासतों से आई दरख्वास्तों और बड़ी तादाद में हज यात्रियों की मांग को देखते हुए लिया गया है, ताकि कोई भी ख्वाहिशमंद सिर्फ समय की कमी की वजह से इस मुकद्दस सफर से महरूम न रह जाए.
पहले हज-2027 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 20 जुलाई तय की गई थी. इस दौरान कई रियासतों से यह मांग उठी कि बड़ी संख्या में ख्वाहिशमंद हज यात्री अब तक अपना आवेदन पूरा नहीं कर सके हैं. इसी को मद्देनजर रखते हुए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आवेदन की मोहलत बढ़ाने का एलान किया. अब सभी ख्वाहिशमंद हज यात्री 24 जुलाई 2026 की रात 11 बजकर 59 मिनट तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं.
राजस्थान स्टेट हज कमेटी के पूर्व सदस्य और राजस्थान हज ट्रेनर्स एंड रिलीफ फाउंडेशन के हाजी शाहिद मोहम्मद ने बताया कि अभी भी कई लोग ऐसे हैं, जिन्होंने किसी वजह से अपना आवेदन नहीं किया है. उन्होंने कहा कि बढ़ाई गई समय सीमा उन लोगों के लिए बड़ी राहत है, लेकिन यह भी साफ कर दिया गया है कि 24 जुलाई के बाद किसी भी सूरत में आवेदन की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी. इसलिए सभी लोग आखिरी वक्त का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द अपना आवेदन पूरा कर लें.
30 जुलाई को हज यात्रियों के चयन के लिए होगा कुर्रा?
हाजी शाहिद मोहम्मद ने बताया कि हज यात्रियों के इंतिखाब के लिए 30 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजे मुंबई में डिजिटल कुर्रा मुनअकिद किया जाएगा. यह पूरा अमल शफ्फाफ अंदाज में मुकम्मल होगा और इसकी बराह-ए-रास्त नशरियात (लाइव स्ट्रीमिंग) हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर की जाएगी, ताकि मुल्क भर के दरख्वास्त गुजार इसे देख सकें.
कुर्रा पूरा होने के बाद जिन लोगों का इंतिखाब होगा, उनके नामों की फेहरिस्त और मुंतजिर फेहरिस्त हज कमेटी की वेबसाइट पर जारी की जाएगी. इसके अलावा सभी मुतअल्लिका दरख्वास्त गुजारों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजकर भी इत्तिला दी जाएगी, ताकि उन्हें अपने आवेदन की सही स्थिति की जानकारी आसानी से मिल सके.
चयन होने पर कितना देना होगा भुगतान?
हाजी शाहिद मोहम्मद ने बताया कि जिन हज यात्रियों का चयन होगा, उन्हें 10 अगस्त 2026 तक 1,52,300 (एक लाख बावन हजार तीन सौ रुपये) की पेशगी हज राशि जमा करानी होगी. तय वक्त के भीतर यह रकम जमा करना जरूरी होगा, क्योंकि इसके बाद ही आगे की हज प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
उन्होंने तमाम हज यात्रियों से अपील की कि आवेदन की आखिरी तारीख का इंतजार न करें. कई बार आखिरी दिनों में तकनीकी दिक्कत, इंटरनेट की परेशानी या दबाव की वजह से आवेदन पूरा करने में परेशानी आती है. इसलिए बेहतर यही होगा कि सभी लोग समय रहते अपनी अर्जी पूरी कर लें और इस मुबारक सफर की तैयारी इत्मीनान के साथ करें.
हज पर जाने के ख्वाहिशमंद को मिलेगा चार दिन का इजाफी वक्त
हज कमेटी ऑफ इंडिया के इस फैसले से उन हजारों लोगों को बड़ी राहत मिली है, जो आवेदन की समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे थे. अब उनके पास चार दिन का इजाफी वक्त है, जिससे वे बिना किसी जल्दबाजी के अपना आवेदन पूरा कर सकेंगे और हज-2027 की इस मुकद्दस यात्रा के लिए अपनी उम्मीद कायम रख सकेंगे.