हज का किराया बढ़ाने पर भड़के मुस्लिम नेता, केंद्र सरकार को सुनाई खरी-खरी

Hajj Fees Increased Row: हज को इस्लाम में बेहद अहम और पाक सफर माना जाता है, जिसके लिए लोग सालों तक बचत करते हैं. लेकिन इस बार इस मुकद्दस सफर पर जाने वाले लोगों के सामने बढ़ते खर्च ने नई परेशानियां खड़ी कर दी है. सफर के दौरान अतिरिक्त हवाई किराया वसूले जाने के फैसले पर अब सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है.

इस मामले में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने हज कमेटी की ओर से जारी उस नए आदेश की आलोचना की है, जिसमें आजमीन से अतिरिक्त दस हजार रुपये लेने की बात कही गई है. ओवैसी ने इस आदेश को वापस लेने और जिन लोगों से पहले ही पैसे लिए जा चुके हैं, उन्हें वापस लौटाने की मांग की है.

क्या है मामला?

हज कमेटी की ओर से 28 अप्रैल को जारी आदेश के मुताबिक, हर आजमीन को हज के लिए अतिरिक्त दस हजार रुपये या 100 अमेरिकी डॉलर 15 मई तक जमा करने होंगे. यह रकम सभी आजमीन पर लागू किया गया है, चाहे वे किसी भी स्थान से सफर शुरू कर रहे हों. आदेश में कहा गया है कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव की वजह से हवाई किराए में इजाफा हो गगया है, जिसके चलते यह अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है.

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कमेटी ने बताया कि एयरलाइंस ने लगातार बेस किराए में चार सौ डॉलर से ज्यादा के इजाफे की मांग की गई थी, इसकी वजह विमान ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी और पश्चिम एशिया में जियो पॉलिटिकल तनाव बताया जा रहा है. यह फैसला संबंधित मंत्रालय और स्टेकहोल्डर्स से चर्चा के बाद लिया गया है.

इससे पहले आजमीन से मुंबई से सफर के लिए प्रति व्यक्ति लगभग 90,844 रुपये पहले ही वसूले जा चुके हैं. ऐसे में अतिरिक्त शुल्क ने आजमीन पर आर्थिक बोझ और बढ़ा दिया है.

"सरकार ने आजमीन पर बढ़ाया अतिरिक्त बोझ"

असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर कहा कि हज यात्री आमतौर पर अमीर नहीं होते, बल्कि वे इस मुकद्दस सफर के लिए सालों तक बचत करते हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हज कमेटी के जरिये जाने वाले आजमीन को ही अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा. उन्होंने इसे गैर-मुनानिस और शोषण करार दिया.

अपने बयान में उन्होंने कहा कि यह कोई विलासिता की यात्रा नहीं है, बल्कि एक धार्मिक कर्तव्य है. इसलिए इस आदेश को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और पहले से लिए गए अतिरिक्त पैसे भी लौटाए जाने चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि इस फैसले से हजारों आजमीन पर अनावश्यक आर्थिक दबाव पड़ रहा है और सरकार को इस पर फौरन दोबारा विचार करना चाहिए. साथ ही उन्होंने संबंधित मंत्रियों से अपील की कि इस आदेश को तुरंत रद्द किया जाए.

इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा?

कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी अतिरिक्त किराया वसूले जाने को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट एक संदेश में कहा कि "हज यात्रियों से इस तरह सफर से बिल्कुल पहले 10,000 रुपये की जबरन वसूली करना सरासर नाइंसाफी है."

अपनी पोस्ट में कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने आगे कहा कि "जब पूरा किराया पहले से तय था, तो आखिरी वक्त में यह इजाफा क्यों किया गया?" उन्होंने पोस्ट में लिखा, "कम से कम हज कमेटी के जरिये हज जैसे मुकद्दस सफर पर जा रहे भारतीयों से इस तरह से वसूली ना की जाये. फिलहाल अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

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