औरत और मर्द हाजियों के लिए तय की गई हैं खास शर्तें

हालांकि, हज की कठिन शारीरिक परिस्थितियों और मौसम की चुनौतियों को देखते हुए 65 साल या उससे ज्यादा उम्र के यात्रियों को अकेले सफर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. वहीं, 45 साल से ज्यादा उम्र की औरतें बिना 45 साल से ज्यादा की औरतें बगैर महरम (जिनके साथ निकाह हराम है) या पुरुष सरपरस्त के बगैर ही हज का पाक फरीजा अदा करने मक्का जा सकेंगी. इसके लिए शर्त यह है कि उन्हें कम से कम चार औरतों के ग्रुप में जाना होगा.