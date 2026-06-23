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हज 2027: कौन जा सकेगा, कौन नहीं? सरकार ने जारी किए नए नियम, आवेदन से पहले जानें पूरा निमय

Indian Govt New Hajj Policy: केंद्र सरकार ने हज 2027 के लिए नई पॉलिसी जारी की है. इसमें पासपोर्ट, हेल्थ स्क्रीनिंग, औरतों और बुजुर्ग यात्रियों के लिए नए नियम तय किए गए हैं. साथ ही आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हज यात्रा को ज्यादा सुरक्षित, आसान और ज्यादा सहूलियत पर जोर दिया गया है. आवेदन से पहले नीचे स्क्रॉल कर जान ले पूरा नियम?

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 23, 2026, 07:33 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:35 PM IST
हज 2027: कौन जा सकेगा, कौन नहीं? सरकार ने जारी किए नए नियम, आवेदन से पहले जानें पूरा निमय
Image Credit: (फाइल फोटो)

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