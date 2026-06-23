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Hajj 2027: इस्लाम में हज को बेहद अहम इबादत माना जाता है. यह सिर्फ एक मजहबी सफर नहीं, बल्कि सब्र, त्याग, बराबरी और अल्लाह की राह में खुद को सुपुर्द करने की अलामत है. हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि उसे जिंदगी में कम से कम एक बार इस पाक और मुकद्दस सफर का मौका मिले. भारत से हर साल लाखों मुसलमान हज के लिए सऊदी अरब का रूख करते हैं.
भारतीय यात्रियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने साल 2027 के लिए नई हज पॉलिसी का ऐलान किया है, जिसका मकसद भारतीय आजमीन के लिए इस पाक सफर को पहले से ज्यादा महफूज और ज्यादा सहूलियत देना है. इसके तहत नई हज पॉलिसी में कई नियम बदले गए हैं. सरकार का कहना है कि सख्त पात्रता नियम, बेहतर हेल्थ स्क्रीनिंग, नई तकनीक और सऊदी अरब में बेहतर इंतजामों की मदद से हज यात्रा को पहले से ज्यादा सुरक्षित, आसान और सुविधाजनक बनाया जाएगा.
हज के लिए कई नियमों में हुआ बड़ा बदलाव
नई व्यवस्था के तहत हज के लिए आवेदन करने वाले हर शख्स के पास मशीन से पढ़ा जा सकने वाला भारतीय पासपोर्ट होना जरूरी होगा. साथ ही, पासपोर्ट की वैधता 31 दिसंबर 2027 तक होना अनिवार्य है. सरकार ने आवेदन पत्र में उपनाम यानी आखिरी नाम लिखना भी अनिवार्य कर दिया है. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि यात्रा के दौरान पहचान की पुष्टि और वीजा प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी न आए.
हज कमेटी का कोटा पहले की तरह जिंदगी में सिर्फ एक बार के सिद्धांत पर आधारित रहेगा. इसका मतलब है कि कोई भी शख्स इस सुविधा का फायदा सिर्फ एक बार ही उठा सकेगा. इसके अलावा, 65 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को चयन प्रक्रिया में तरजीह दी जाएगी, ताकि बुजुर्गों को हज का मौका आसानी से मिल सके.
औरत और मर्द हाजियों के लिए तय की गई हैं खास शर्तें
हालांकि, हज की कठिन शारीरिक परिस्थितियों और मौसम की चुनौतियों को देखते हुए 65 साल या उससे ज्यादा उम्र के यात्रियों को अकेले सफर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. वहीं, 45 साल से ज्यादा उम्र की औरतें बिना 45 साल से ज्यादा की औरतें बगैर महरम (जिनके साथ निकाह हराम है) या पुरुष सरपरस्त के बगैर ही हज का पाक फरीजा अदा करने मक्का जा सकेंगी. इसके लिए शर्त यह है कि उन्हें कम से कम चार औरतों के ग्रुप में जाना होगा.
सरकार ने हज यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य से जुड़े नियमों को भी सख्त किया है. गंभीर पुरानी बीमारी या गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों को यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी. इसके अलावा, यात्रा पर जाने से पहले पोलियो और मेनिनजाइटिस जैसी बीमारियों का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देना भी अनिवार्य होगा.
AI से अपनी क्षेत्रीय भाषा में ले सकेंगे आजमीन मदद
नई पॉलिसी के तहत पूरी आवेदन प्रक्रिया, भुगतान और यात्रा की जानकारी देखने का काम हज कमेटी की वेबसाइट और हज सुविधा नाम के मोबाइल अप्लीकेश के जरिये घर बैठे कर सकेंगे. सरकार ने आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया है. ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दस्तावेजों की जांच, फ्लाइट्स का आवंटन और शिकायतों का समाधान किया जाएगा.
इतना ही नहीं, यात्रियों की मदद के लिए हिंदी, उर्दू और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं में काम करने वाला मल्टीलिंगुअल आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित वायस असिस्टेंट भी तैयार किया जा रहा है. इससे यात्री हज के दौरान किसी भी समस्या को अपनी भाषा में बताकर फौरन समाधान पा सकेंगे. नई हज पॉलिसी के तहत, भारत के कुल हज कोटे का 70 फीसदी हिस्सा हज कमेटी संभालेगी, जबकि बाकी 30 फीसदी कोटे को प्राइवेट ऑपरेटर्स को दिया गया है.