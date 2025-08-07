राष्ट्रपति भवन में ख़ास मेहमान बनेंगे हकीम सैयद जिल्लुर रहमान, शहर में खुशी की लहर

Hakim Zillur Rahman: उत्तर प्रदेश के लिए यह गौरव और सम्मान का पल है. शहर के मशहूर यूनानी चिकित्सा विशेषज्ञ और पद्मश्री से सम्मानित हकीम प्रो. सैयद ज़िल्लुर रहमान को भारत के राष्ट्रपति ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है. यह निमंत्रण सिर्फ हकीम साहब की अपनी मेहनत और काम का सम्मान नहीं है, बल्कि यह अलीगढ़ शहर और यूनानी इलाज की पद्धति के लिए भी गौरव का पल है. यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो सभी को गर्व महसूस कराती है.

राष्ट्रपति भवन से भेजा गया यह विशेष निमंत्रण पत्र जैसे ही डाक विभाग के कर्मचारियों द्वारा हकीम साहब के आवास पर पहुंचा, पूरे घर में गर्व और खुशी का माहौल छा गया. निमंत्रण पत्र देखकर न केवल परिवार के सदस्य भावुक हो गए, बल्कि पूरा इलाका गौरवान्वित महसूस कर रहा है. कई स्थानीय लोग हकीम साहब को बधाई देने पहुंचे और इसे अलीगढ़ की सांस्कृतिक और शैक्षिक विरासत का सम्मान बताया.

निमंत्रण मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, हकीम सैयद ज़िल्लुर रहमान ने कहा, "यह मेरे जीवन का सबसे गौरवशाली क्षण है. मुझे सालों से सैकड़ों निमंत्रण पत्र मिले हैं, लेकिन इस निमंत्रण की भव्यता, भावना और सम्मान सबसे अलग है. मैं अपने बेटे के साथ राष्ट्रपति भवन ज़रूर जाऊंगा." हकीम साहब ने यह भी बताया कि वे 50 सालों से यूनानी चिकित्सा और साहित्य के क्षेत्र में कार्यरत हैं और यह सम्मान प्राप्त करना उनके जीवन के संघर्ष और सेवा का सम्मान है.

बिहार की 'सिक्की घास' से बना विशेष निमंत्रण पत्र

इस खास निमंत्रण पत्र को उसकी बनावट और कला और भी खास बनाती है. यह कार्ड बिहार की पारंपरिक ‘सिक्की घास’ से तैयार किया गया है, जिसमें मिथिला, ओडिशा, झारखंड और बंगाल की लोक कलाओं की सुंदर झलक दिखाई देती है. इसके साथ जो चीजें भेजी गई हैं, जैसे हस्तनिर्मित दस्ताने, पारंपरिक मिठाइयां और सजावटी सामान, ये सब भारत की धनी सांस्कृतिक परंपरा और हस्तशिल्प की खूबसूरती को दर्शाते हैं.

बेटे प्रो. सैयद ज़ियाउर्रहमान को भी गर्व

हकीम साहब के बेटे प्रो. सैयद ज़ियाउर्रहमान, जो एएमयू (अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय) के फार्माकोलॉजी विभाग के प्रमुख हैं, ने भी इस अवसर को बेहद खास और भावुक बताया. उन्होंने कहा, "यह निमंत्रण न केवल हमारे परिवार के लिए, बल्कि पूरे शहर और यूनानी चिकित्सा के लिए एक सम्मान की बात है. राष्ट्रपति भवन से इस निमंत्रण की डिज़ाइन, कला और भावना अद्वितीय है."

कौन हैं हकीम सैयद जिल्लुर रहमान

हकीम सैयद जिल्लुर रहमान को 2006 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया. उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तिब्बिया कॉलेज में 40 सालों तक सेवा दी. वे इब्न सीना मध्यकालीन चिकित्सा एवं विज्ञान अकादमी के संस्थापक हैं. हकीम साहब ने यूनानी चिकित्सा पद्धति पर 45 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं और उन्हें कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जो उनकी चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं का प्रमाण हैं.

कई अवार्ड से किया जा चुका है सम्मानित

हकीम सैयद जिल्लुर रहमान को कई प्रमुख सम्मान और पुरस्कार मिले हैं, जिनमें पद्मश्री (2006), राष्ट्रपति सम्मान (1995), जो उन्होंने फारसी भाषा में योगदान के लिए प्राप्त किया. इसके अलावा, उन्हें यश भारती पुरस्कार (2014-15), उर्दू अकादमी पुरस्कार (तीन बार) और आयुर्वेदिक और तिब्बी पुरस्कार (1968) भी मिले, जो यूनानी चिकित्सा में उनके योगदान को मान्यता प्रदान करते हैं.

समाज और चिकित्सा में योगदान

हकीम साहब ने यूनानी चिकित्सा को आधुनिक विज्ञान से जोड़ने का काम किया है. वे न केवल एक चिकित्सक हैं, बल्कि इतिहास, भाषा, साहित्य और संस्कृति के वाहक भी हैं. उनके कार्यों ने न केवल भारत में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी यूनानी चिकित्सा पद्धति की पहचान को मज़बूत किया है.