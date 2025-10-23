Advertisement
Zee SalaamIndian Muslim

Halal राज्य में किया बैन, लेकिन नहीं रोका एक्सपोर्ट; बर्क ने योगी से पूछे सख्त सवाल

Halal Controversy: सीएम योगी आदित्यनाथ ने हलाल को लेकर बड़ा बयान दिया था. जिस पर समाजवादी पार्टी सांसद ज़ियाउर्रहमान बर्क ने तीखा हमला बोला है और योगी आदित्यनाथ से कड़े सवाल किए हैं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 23, 2025, 08:55 AM IST

Halal Controversy: समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा हलाल सर्टिफिकेशन पर लगाए गई रोक पर कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार के पास कोई सबूत है कि हलाल सर्टिफिकेशन से होने वाली आमदनी आतंकवाद में इस्तेमाल हो रही है? बर्क ने कहा कि आरोप लगाना आसान है, लेकिन मुख्यमंत्री को इस दावे का प्रमाण देना चाहिए.

नागरिकों के संवैधानिक को रोकने का कोई हक नहीं

सांसद बर्क ने संभल के नखासा इलाके में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किसी को भी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर रोक लगाने का हक नहीं है. उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 का हवाला देते हुए कहा कि देश के हर नागरिक को मज़हब की आज़ादी का अधिकार है.

भारत नहीं है कोई धार्मिक देश

उन्होंने कहा, "भारत कोई धार्मिक देश नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक देश है, जहां हर व्यक्ति को अपनी आस्था और धर्म के मुताबिक जिंदगी जीने के लिए आज़ाद है. हलाल सर्टिफिकेशन पर प्रतिबंध लगाना लोगों की मज़हबी आज़ादी और संविधान पर हमला है."

हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर रोक क्यों नहीं

जियाउर रहमान बर्क ने व्यवसायिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(जी)) का हवाला देते हुए कहा कि सरकार का यह आदेश गलत है. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर प्रदेश में हलाल प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगाई जा रही है, तो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर रोक क्यों नहीं लगाया गया?

बर्क ने आरोप लगाया कि सरकार निर्यात पर प्रतिबंध इसलिए नहीं लगा रही है क्योंकि उसे निर्यात से मिलने वाले करों (टैक्स) से नुकसान होगा. उन्होंने कहा कि अगर कानून सबके लिए समान है, तो निर्यात पर भी वही नियम लागू होने चाहिए.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था?

सपा सांसद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर भी सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि लगभग 25,000 करोड़ रुपये गैर-खाद्य वस्तुओं से हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए कमाए गए, और उस पैसों का इस्तेमाल आतंकवाद, लव जिहाद और धर्मांतरण के लिए किया गया. 

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

halalmuslim newsYogi Adityanath

