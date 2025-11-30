Advertisement
Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 30, 2025, 01:18 PM IST

Haldwani के इमाम को पूछताछ के बाद छोड़ा, आंतकी तार जुड़े होने का शक

Haldwani News: केंद्रीय जांच एजेंसियों ने बिलाली मस्जिद के इमाम मौलाना आसिम कासमी और उनके सहयोगी नजर कमाल को कई घंटों की पूछताछ के बाद रिहा कर दिया है. दोनों को शुक्रवार देर रात हिरासत में लिया गया था. एजेंसियों को शक था कि उनका सम्पर्क देश विरोधी गतिविधियों या संगठनों से हो सकता है. बता दें, दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियां काफी एक्टिव हैं, इसी क्रम में ये पूछताछ की गई थी.

पूछताछ के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त

जांच के लिए एजेंसियों ने इमाम का मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं. मौलाना आसिम के अनुसार, जांच के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेज और उपकरण एजेंसियों को प्रदान किए गए और उनके साथ पूरा सहयोग किया गया.

कौन हैं मौलाना आसिम और नजर कमाल?

मौलाना आसिम कासमी बनभूलपुरा के लाइन नंबर 8 स्थित बिलाली मस्जिद के इमाम हैं. उनके साथ हिरासत में लिए गए नजर कमाल को उनका सहयोगी बताया गया है. आरोप है कि कमाल और मौलाना सहयोगी है और सारे कामों में उनके साथ रहता है.

मौलाना ने क्या कहा?

पूछताछ पूरी होने के बाद दोनों को छोड़ दिया गया, लेकिन ऐसा मुमकिन है कि जरूरत पड़ने पर आने वाले दिनों में दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है. रिहाई के बाद मौलाना आसिम ने बताया कि उन्हें एनआईए ने पूछताछ के लिए बुलाया था उन्होंने कहा कि वे जांच में पूरी तरह सहयोग करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने पुष्टि की कि उनके मोबाइल और लैपटॉप जांच के लिए जब्त किए गए थे. पूछताछ के बाद उन्हें और उनके सहयोगी को वापस छोड़ दिया गया.

बता दें, दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही जांच एजेंसिया काफी एक्टिव हैं और लगातार अलग-अलग जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं. कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है. इस ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत हुई थी.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

HaldwaniHaldwani newsmuslim news

