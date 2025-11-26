Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3018542
Zee SalaamIndian Muslim

Hamas ने लौटाई एक और बंधक की लाश, इजराइल बोला, सीजफायर शर्तों का उल्लंघन

Gaza News: हमास ने इजराइल को एक और बंंधक की लाश सौंप दी है, लेकिन आईडीएफ का कहना कहना है कि हमास सीजफायर डील का उल्लंघन कर रहा है और जानबूझकर देरी कर रहा है. 

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 26, 2025, 08:28 AM IST

Trending Photos

Hamas ने लौटाई एक और बंधक की लाश, इजराइल बोला, सीजफायर शर्तों का उल्लंघन

Gaza News: हमास ने मंगलवार शाम उस शव को सौंप दिया, जिसके बारे में उनका कहना है कि यह तीन बचे हुए मृत बंधकों में से एक का है. इज़राइल ने बताया कि लाश को पहचान के लिए तेल अवीव के अबू कबीर फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भेज दिया गया है. अब भी तीन बंधकों के शव उनके परिवारों तक नहीं पहुंचे हैं.

हमास ने इजराइल को सौंपी एक और बंधक की लाश

यह डेवलपमेंट उस वक्त हुआ जब फिलिस्तीनी लड़ाकों के ग्रुप ने सोमवार को दावा किया कि उसने सेंट्रल गाज़ा के नुसेरात इलाके के उत्तर से एक और लाश बरामद की है. वहीं मंगलवार दोपहर इज़राइल ने कहा कि लाश सौंपने में 24 घंटे से ज़्यादा देरी एक गंभीर मामला है और यह गाज़ा में लागू सीज़फायर शर्तों का उल्लंघन है. उधर हमास का कहना है कि इजराइल की बमबारी की वजह से लाशों को ढूंढने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

पहचान में दो दिन लग सकते हैं

लाश को पहले रेड क्रॉस को सौंपा गया, और फिर गाज़ा के अंदर आईडीएफ के जवानों को दिया गया, जहां एक सैन्य रब्बी की मौजूदगी में छोटा सा प्रोग्राम आयोजित किया गया. इसके बाद ताबूत को गाज़ा से बाहर निकाला गया और पुलिस सुरक्षा में उसे फॉरेंसिक संस्थान ले जाया गया. अधिकारियों के अनुसार, पहचान में दो दिन तक लग सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

हमास को सभी मरे बंधकों की लाशें लौटनी होंगी

सीज़फायर समझौते के तहत गाज़ा के लड़ाके ग्रुप पर सभी मरे हुए बंधकों की लाशे  लौटाने की ज़िम्मेदारी है. लेकिन उनका कहना है कि वे बाकी लाशों को ढूंढने में मुश्किल का सामना कर रहे हैं, जिस पर इज़राइल ने सवाल उठाए हैं. हमास शुरुआत से ही कहता आ रहा है कि इजराइल की बमबारी की वजह से लाशें मलबे की नीचे दबी हुई हैं और उन्हें ढूंढने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. 

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

HamasIsrael Hamas Warisrael news

Trending news

Hamas
Hamas ने लौटाई एक और बंधक की लाश, इजराइल बोला, सीजफायर शर्तों का उल्लंघन
Dehradun
पहचान छिपाकर रह रही थीं बांग्लादेशी औरतें, दून पुलिस ने गिरफ्तार कर किया बड़ा खुलासा
Babri Masjid
TMC MLA हुमायू कबीर के लिए हिन्दू महासभा ने खोदी कब्र; सिर पर रखा 1 करोड़ का इनाम!
mirzapur news
UP News: रात के अंधेरे में लगा दी ऐतिहासिक जामा मस्जिद में आग, इलाके में मचा हड़कंप
Bangladesh news
बांग्लादेश में मॉब वायलेंस का बढ़ा खतरा, लड़कियों और महिलाओं पर बढ़े हमले
india afghanistan deal
भारत-अफगान सहयोग को नई उड़ान, एयर फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत
Kashmir Drug Module Busted
कश्मीर में नशा तस्करी पर कसा शिकंजा, ढाई किलो चरस के साथ तीन गिरफ्तार
Pakistan Taliban Tensions
तालिबान की धमकी के बाद बैकफुट पर पाकिस्तान, एयर स्ट्राइक से साफ किया इनकार
Mumbai 26/11 Case
बेगुनाह फहीम को ऑटो बैज नहीं, दंगाइयों को VIP मान; फडणवीस सरकार पर उठे सवाल!
India Afghanistan Cargo Deal
भारत-अफगानिस्तान में बड़ी डील, काबुल से दिल्ली-अमृतसर तक कार्गो उड़ानें जल्द शुरू