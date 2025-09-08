अमेरिकी सीजफायर प्रस्ताव पर नेगोशिएशन के लिए तैयार हुआ हमास, लेकिन रख दी बड़ी शर्तें

Gaza News: गाजा में हालात संजीदा बने हुए हैं और अब हमास ने ट्रंप के प्रस्ताव पर नेगोशिएट करने की बात कही है. हमास ने कहा है कि वह जल्द से जल्द प्रस्ताव टेबल पर बैठने के लिए तैयार है. बता दें, इजराइली सेना गाजा सिटी में दाखिल हो चुकी है और हमास पर लगातार दबाव बन रहा हैय

हमास ने क्या कहा?

अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, यह बयान अमेरिकी पक्ष से युद्धविराम समझौते के प्रस्ताव के पेश करने के बाद आया है. हमास ने अपने बयान में कहा, "हमारे लोगों पर हो रहे हमले को रोकने की दिशा में किसी भी पहल का स्वागत है. हम सभी कैदियों की रिहाई पर चर्चा के लिए तुरंत बातचीत शुरू करने को तैयार हैं."

हमास ने रखी हैं शर्तें

हालांकि हमास ने इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं. इनमें जंग के खात्मे का ऐलान, गाज़ा पट्टी से इज़रायली सेना की पूरी तरह वापसी और गाज़ा पट्टी का मैनेजमेंट करने के लिए एक आज़ाद फिलिस्तीनी संगठन का गठन शामिल है.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप ने दी है वॉर्निंग

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने हमास को लास्ट वॉर्निंग दी है. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर लिखा,"इज़रायल ने मेरी शर्तें मान ली हैं. अब हमास के लिए भी उन्हें कबूल करने का वक्त है."

क्या कहता है अमेरिका का प्रस्ताव

अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका ने एक नया सीजफायर प्रस्ताव पेश किया है. इसमें गाज़ा में बचे सभी इज़रायली बंधकों की रिहाई के बदले 2,000 से 3,000 फ़िलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने और गाज़ा में सीजफायर लागू करने की बात कही गई है. इसी दौरान परमानेंट सीजफायर की बात भी की जाएगी.

इजराइल की है कुछ और मंशा

इसी बीच, इज़रायल के विदेश मंत्री गिडोन सार ने फ़िलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देने की हालिया अंतरराष्ट्रीय कोशिशों की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने इसे "गंभीर गलती" बताया और कहा कि इससे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है और इज़रायल को "एकतरफ़ा कदम" उठाने पड़ सकते हैं. इजराइल सीधे तौर पर चाहता है कि हमास का पूरी तरह से खात्मा हो और गाजा में मौजूद लोगों को हटाकर किसी और देश में शिफ्ट किया जाए.