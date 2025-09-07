Hamas का बयान, जंग रोकने के लिए किसी भी समझौते को तैयार, लेकिन...

Gaza: इजराइल ने गाजा सिटी में दाखिल होना शुरू कर दिया है, जिससे लगातार हमास पर दबाव बन रहा है. हालांकि, सच्चाई ये भी है कि गाजा सिटी में घुसने से हर रोज दर्जनों आम लोगों की जान जा रही है. इस सब के बीच हमास का बयान आया है. संगठन का कहना है कि वह जंग को रोकने के लिए समझौते के लिए तैयार है.

हमास ने अपने बयान में क्या कहा?

हमास ने अपने एक बयान में कहा है कि वह किसी भी ऐसे सुझाव या प्रस्ताव के लिए तैयार है, जो परमानेंट सीजफायर, गाज़ा पट्टी से इज़रायली सेनाओं की पूरी वापसी, बिना शर्त मानवीय सहायता की आपूर्ति और तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से कैदी अदला-बदली सुनिश्चित करे.

काहिरा भेजा डेलिगेशन

यह बयान उस रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें कहा गया कि हमास ने वार्ता के लिए एक प्रतिनिधिमंडल काहिरा भेजा है. माना जा रहा है कि यह कदम बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रही कोशिशों का हिस्सा है. पिछले दिनों अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ ने मिस्र और क़तर के अधिकारियों से युद्धविराम और बंधक सौदे पर चर्चा की थी.

नेतन्याहू के खिलाफ बढ़ता गुस्सा

उधर इजराइली नेतन्याहू से खासा खुश नहीं है. वह हमास को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वह इस जंग को हरगिज नहीं चाहते हैं. हर रोज इजराइल में जंग रोकने और कैदियों को वापस लाने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं. लेकिन, नेतन्याहू के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है. ऐसे में नागरिकों ने डोनाल्ड ट्रंप से गुहार लगाई है, उनका कहना है कि इस जंग को वही रोक सकते हैं.

इजराइली नागरिकों का मानना है कि शहर में हमले तेज करने से बंधकों की जान का खतरा है, क्योंकि हमास ने साफ कहा है कि बंधक लड़ाकों के साथ वॉर जोन में रहेंगे और वे वोह हालात फेस करेंगे जो लड़ाके करते हैं.