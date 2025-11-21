Advertisement
80 कमरे और 7KM लंबी, Hamas की टनल देखकर इजराइली सैनिक भी हुए हैरान

Hamas Tunnel: इजराइल ने हमास की एक टनल ढूंढी है, जो 7 किलोमीटर लंबी है और इसमें 80 कमरे बने हुए हैं. रिपोर्ट मुताबिक यह 25 मीटर गहराई में बनी हुई है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 21, 2025, 01:56 PM IST

Hamas Tunnel: इज़राइल डिफेंस फोर्सेज़ (IDF) ने गाज़ा पट्टी में एक बड़ा और जटिल हमास टनल नेटवर्क खोजा है, जहां हाल ही में लेफ्टिनेंट हादर गोल्डिन की लाश रखी गई थी. इस नेटवर्क को देखकर इजराइली आर्मी भी हैरान है. लेफ्टिनेंट गोल्डिन की 2014 के इज़राइल-हमास युद्ध के दौरान घात लगाकर किए गए हमले में मौत हो गई थी. इस महीने की शुरुआत में इज़राइल को उनके अवशेष सौंपे गए थे.

आईडीएफ ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

IDF ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उस टनल का वीडियो साझा किया है, जहां गोल्डिन का शव रखा गया था. IDF के अनुसार, यह टनल रफ़ा के घनी आबादी वाले इलाके के नीचे से गुजरती है और UNRWA (फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी) के कंपाउंड, मस्जिदों, क्लीनिकों और किंडरगार्टन के नीचे तक फैली है.

7 किमी लंबा, 80 कमरों वाला टनल नेटवर्क

इसे हमास कमांडरों द्वारा हथियारों को छिपाने, हमलों की योजना बनाने और लंबे समय तक रुकने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. IDF ने बताया कि यह टनल 7 किलोमीटर से अधिक लंबी, लगभग 25 मीटर गहरी और करीब 80 कमरों वाली है. इसे IDF की याहलॉम (Yahalom) इंजीनियरिंग यूनिट और शायेतेत 13 (Shayetet 13) ने खोजा है.

IDF ने कहा कि इस टनल में कई कमांड पोस्ट भी मिले, जिन्हें सीनियर हमास कमांडरों के जरिए इस्तेमाल किया जाता था. इनमें मोहम्मद शबाना भी शामिल है, जिसकी मौत मई में हमास नेता मोहम्मद सिनवार के साथ हुई थी.

IDF ने एक दूसरे पोस्ट में बताया कि उसने मारवान अल-हम्स को गिरफ्तार किया है, जो लेफ्टिनेंट हादर गोल्डिन की मौत तय करने में शामिल था. IDF ने कहा कि अल-हम्स को उस व्हाइट-क्राउन  टनल के बारे में भी जानकारी थी, जहां गोल्डिन को रफ़ा में दफनाया गया था.

Hamas
